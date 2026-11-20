الفصول المصادق عليها



دعم الأمن الغذائي



دعم الصناعة الوطنية



دعم التصدير



إجراءات أخرى



إعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر



قررتبـفيمن مشروع، لـالمقدمة بشأنها ووتتعلق هذهبـقطاعات، وعلى عمليات، فضلاً عنوصادقت، خلالانعقدت، على، و، و، إلى جانب بقيةوالمتعلقة بجملة منالرامية إلى دعموتحفيزوتعزيزوفي إطار دعم، شملتإجراءات لـ، وإقراربغذاء، وإحداثلفائدةالناشطة في، فضلاً عن إحداثكما صادقتعلى إجراءات لدعم، من خلال تمتيعبـالممنوحة لـالتي لا يتوفر لها، وتوسيع هذهلتشملوفي سياق دعم، تمتعلى تكفلمنعلىالموجهة نحو، إلى جانبالمستعملة فيمنالموظف عليها.وشملتالأخرى المصادق عليهالـ، وبالنسبة إلى، فضلاً عنكما تمتعلى فصول تتعلق بـللمؤسسات والمنشآت العمومية، والمثقلة بذمة، و، ووفي هذا السياق، أكدتوجهنحووالعمل على، مشيرين إلى إعدادينتظر