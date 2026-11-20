على إثر تفاقم الأضرار الناجمة عن تزايد انتشار قطعان الخنزير الوحشي بعدد من مناطق تطاوين ،وما بات يمثّله ذلك من تهديد لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الأضرار التي تلحق الأراضي الفلاحية ،تم يوم الخميس تنفيذ حملة إدارية واسعة النطاق بمنطقة الفرش والمناطق المجاورة لها بمعتمدية غمراسن ، وذلك في إطار التدخل للحد من انتشار هذا الحيوان والتوقّي من مخاطرهوجرت هذه الحملة تحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين،وبمشاركة مصالح الغابات التابعة للمندوبية ، وبالتنسيق مع السلط الأمنية، وبمساهمة جمعية الصيادين بتطاوين ،وعدد من الصيادين المنخرطين بها، إلى جانب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحريوتمّ تسخير الإمكانيات البشرية والميدانية اللازمة لإنجاح هذا التدخل، مع الحرص على التقيد بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ مختلف الاحتياطات والتدابير الوقائية والتنظيمية الكفيلة بضمان سلامة المشاركين والمواطنين ،وحسن سير الحملةوتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة ميدانية استباقية تهدف إلى الحد من تكاثر الخنزير الوحشي ،والتقليص من تداعيات انتشاره، وحماية الأرواح والممتلكات والمناطق الفلاحية، فضلاً عن المحافظة على الأمن والنظام العام بالجهةو ستتواصل هذه الحملات بصفة دورية، بالتنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وفي كنف الأطر القانونية المنظمة لها، بما يضمن استدامة التدخلات ونجاعتها في التصدي لهذه الظاهرة ،والحد من مخاطرها