نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، ممثّلة في الوحدة الجهوية للتكوين المستمر اللقاء الدوري لأطباء الصحة العمومية،وذلك في إطار الحرص على دعم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المهنية للإطارات الصحية.وخُصّص هذا اللقاء للتطرّق إلى المستجدّات في مجال الصحة الوقائية، إلى جانب تقديم محاضرة علمية حول الأدوية المضادة للالتهابات أمّنتها رئيسة قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر،الأستاذة سماح مرزوق، والدكتورة منى القرمازيوتم تسليط الضوء على خصائص هذه الأدوية المضادة للالتهابات ، ودواعي استعمالها، ومخاطر الاستخدام غير السليم لها، مع التأكيد على أهمية ترشيد وصفها واستهلاكها في الخط الأول من الرعاية الصحيةكما مثّل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل الخبرات والمعارف بين أطباء الصحة العمومية، وتعزيز الممارسات الطبية السليمة، وتوحيد المقاربات العلاجية وفق التوصيات العلمية الحديثة، بما يساهم في تحسين جودة التكفّل بالمرضى،وضمان الاستعمال الآمن والرشيد للأدويةوأكدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس خلال هذه اللقاءالدوري التزامها بمواصلة دعم التكوين المستمر، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ،وتعزيز كفاءة مهنيي الصحة