انعقدت بمقر ولاية قابس يوم الخميس جلسة عمل مع عدد من المسؤولين بقرية الأطفال" س وس" بالمحرس تحت إشراف والي الجهة، رضوان نصيبي ،وبحضور المديرين الجهويين المعنيين بالملف الاجتماعي وحماية الطفولةوتركز هذا اللقاء حول انطلاق نشاط مكتب قابس لبرنامج دعم الأسرة وحماية الأطفال من الإهمال الذي تنفذه الجمعية التونسية لقرى الأطفال س وسويمثل هذا البرنامج آلية تكرس العمل الوقائي للأطفال المهددين بالإهمال،وذلك في جميع الحالات الصعبة التي تهدد صحتهم ،وسلامتهم البدنية والمعنوية داخل أسرهم الطبيعيةويعمل هذا البرنامج على وضع حد لتفاقم إشكالية الإهمال التي يمكن أن تهدد شريحة مهمة من الأطفال داخل المجتمع التونسي،من خلال جملة من الخدمات الاجتماعية ،والتعليمية، والصحية ،والنفسية، والتوعوية، والاقتصادية التي تقدم للأسرالمعوزة قصد تمكينها من بلوغ الاستقلاليةوتم خلال الجلسة، تقديم مجموعة من العروض التي عرّفت بأنشطة جمعية قرى الأطفال"س وس"، وبالنجاحات التي حققتها تلك الأنشطة ،والإشعاع الذي اكتسبته هذه الجمعية داخل البلاد وخارجها