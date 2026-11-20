21 نقطة عالقة



حذف الإشارات إلى الوقود الأحفوري



التقييم العالمي الثاني



الاحترار قد يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة



مسيرة مناخية بمشاركة نحو عشرة آلاف شخص



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