قمة أنطاليا: عامان لتقييم التعهدات المناخية وسط مطالب بتسريع التحرك.. والكوكب لا يحتمل الانتظار
(من مبعوثة "وات" مريم الخضراوي) – يختتم مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون حول التغيرات المناخية، اليوم الجمعة، أشغاله بعد أسبوعين من المفاوضات والتجاذبات، وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات المناخية الشائكة، ودون تحقيق تقدم حاسم في تسويتها.
21 نقطة عالقةوأشارت رئاستا المؤتمر، التركية والأسترالية، الأربعاء، إلى بقاء 21 نقطة تفاوضية دون حسم، فيما أطلقت الدول في اليوم ذاته المسار الثاني للتقييم العالمي للعمل المناخي، وهي عملية تمتد على سنتين وتهدف إلى قياس التقدم الجماعي في تنفيذ اتفاق باريس، على أن تختتم خلال مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين سنة 2028 في إثيوبيا.
وتتمحور الخلافات خصوصاً حول سبل تسريع الانتقال الطاقي، وحجم الموارد المالية الواجب تعبئتها لمساندة البلدان النامية، وآليات ضمان انتقال عادل.
حذف الإشارات إلى الوقود الأحفوريولم تقتصر الخلافات على التمويل والتكيف، بل امتدت إلى مستقبل الوقود الأحفوري، إذ أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن إحدى أحدث مسودات القرار الختامي لـلمؤتمر حذفت الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، كما أسقطت هدفاً مقترحاً بشأن تمويل التكيف بقيمة 120 مليار دولار.
التقييم العالمي الثانيوبالتوازي مع المفاوضات الجارية في أنطاليا، يفتح إطلاق التقييم العالمي الثاني دورة جديدة لـتقييم الجهود الجماعية المبذولة منذ التقييم الأول الذي اختتم سنة 2023.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، الأربعاء، إن أمام العالم عامين قبل اختتام هذه العملية خلال مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين سنة 2028، داعياً إلى تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج ملموسة.
وأشار ستيل إلى أن نحو 90 بالمائة من الأطراف أدرجت نتائج التقييم العالمي الأول ضمن خططها المناخية الوطنية، غير أن التحدي يتمثل في التحقق من مدى ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات فعلية.
الاحترار قد يتراوح بين 2,3 و2,5 درجةوتكشف المؤشرات العلمية وتقرير فجوة الانبعاثات لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاحترار العالمي قد يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية خلال هذا القرن، حتى في حال التنفيذ الكامل لـلمساهمات المحددة وطنياً، مقابل نحو 2,8 درجة وفق السياسات الحالية.
ويقدّر التقرير أن العالم يحتاج إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2035 مقارنة بـمستويات عام 2019، للإبقاء على مسار يحد من الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
مسيرة مناخية بمشاركة نحو عشرة آلاف شخصوكانت أنطاليا قد شهدت يوم 14 نوفمبر مسيرة مناخية شعبية شارك فيها نحو عشرة آلاف شخص، وفق تقديرات منظمة "غرينبيس"، للمطالبة بـالعدالة المناخية وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما رفع محتجون، الخميس، في البهو الرئيسي للمؤتمر، شعارات تندد بما وصفوه بـ"الحلول المناخية الواهية"، مطالبين بـعدالة مناخية تضمن حقوق الجميع.
21 نقطة عالقةوأشارت رئاستا المؤتمر، التركية والأسترالية، الأربعاء، إلى بقاء 21 نقطة تفاوضية دون حسم، فيما أطلقت الدول في اليوم ذاته المسار الثاني للتقييم العالمي للعمل المناخي، وهي عملية تمتد على سنتين وتهدف إلى قياس التقدم الجماعي في تنفيذ اتفاق باريس، على أن تختتم خلال مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين سنة 2028 في إثيوبيا.
وتتمحور الخلافات خصوصاً حول سبل تسريع الانتقال الطاقي، وحجم الموارد المالية الواجب تعبئتها لمساندة البلدان النامية، وآليات ضمان انتقال عادل.
حذف الإشارات إلى الوقود الأحفوريولم تقتصر الخلافات على التمويل والتكيف، بل امتدت إلى مستقبل الوقود الأحفوري، إذ أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن إحدى أحدث مسودات القرار الختامي لـلمؤتمر حذفت الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، كما أسقطت هدفاً مقترحاً بشأن تمويل التكيف بقيمة 120 مليار دولار.
التقييم العالمي الثانيوبالتوازي مع المفاوضات الجارية في أنطاليا، يفتح إطلاق التقييم العالمي الثاني دورة جديدة لـتقييم الجهود الجماعية المبذولة منذ التقييم الأول الذي اختتم سنة 2023.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، الأربعاء، إن أمام العالم عامين قبل اختتام هذه العملية خلال مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين سنة 2028، داعياً إلى تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج ملموسة.
وأشار ستيل إلى أن نحو 90 بالمائة من الأطراف أدرجت نتائج التقييم العالمي الأول ضمن خططها المناخية الوطنية، غير أن التحدي يتمثل في التحقق من مدى ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات فعلية.
الاحترار قد يتراوح بين 2,3 و2,5 درجةوتكشف المؤشرات العلمية وتقرير فجوة الانبعاثات لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاحترار العالمي قد يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية خلال هذا القرن، حتى في حال التنفيذ الكامل لـلمساهمات المحددة وطنياً، مقابل نحو 2,8 درجة وفق السياسات الحالية.
ويقدّر التقرير أن العالم يحتاج إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2035 مقارنة بـمستويات عام 2019، للإبقاء على مسار يحد من الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
مسيرة مناخية بمشاركة نحو عشرة آلاف شخصوكانت أنطاليا قد شهدت يوم 14 نوفمبر مسيرة مناخية شعبية شارك فيها نحو عشرة آلاف شخص، وفق تقديرات منظمة "غرينبيس"، للمطالبة بـالعدالة المناخية وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما رفع محتجون، الخميس، في البهو الرئيسي للمؤتمر، شعارات تندد بما وصفوه بـ"الحلول المناخية الواهية"، مطالبين بـعدالة مناخية تضمن حقوق الجميع.
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