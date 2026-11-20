في إطار متابعة القطاع السياحي، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية النزل المغلقة، وإحداث المسالك السياحيةوقدم المندوب الجهوي للسياحة جملة من المعطيات بخصوص النزل المغلقة، والمتمثلة أساسا في البحث عن استثمارات ،أو شركاء لإعادة التأهيل ،ونزل تحت التصرف القضائي ،أوبسبب صدور قرارات غلق من قبل وزارة الإشراف ،وهي وضعيات محل متابعة لإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز مختلف الإشكالياتكما قدمت الجامعة الجهوية للنزل وأصحاب المؤسسات السياحية جملة من المقترحات تعلقت أساسا بمراجعة عدد من النصوص القانونية والترتيبية بهدف دفع الاستثمار في القطاع السياحي بالجهةو أكد والي سوسة،سفيان التنفوري أن هذا الملف محل متابعة جهويا و مركزيا، و أنه تم إحالة جملة من المقترحات و التوصيات إلى وزارة الإشراف،داعيا أصحاب هذه النزل والمشرفين عليها إلى ضرورة الاعتناء بواجهات هذه المؤسسات ،و سد ،وتأمين جميع المنافذ المؤدية لها ،وتحسين المشهد الحضريوتعهد عدد من أصحاب هذه النزل خلال الجلسة ،بإنجاز الأشغال المطلوبة في الغرض قبل موفى شهر ديسمبر 2026وبخصوص إحداث المسالك السياحية،أفاد المندوب الجهوي للسياحة بأن تقدم تحديد مسارات المسالك بلغ نسبة 90 بالمائة ،مع العمل خلال هذه الفترة على إيجاد التمويلات اللازمة في الغرضو أكد الوالي في هذا الاطار،على ضرورة تلافي التأخير الحاصل في إنشاء المسالك السياحية بالجهة ،وذلك بمزيد التنسيق لإيجاد الحلول العملية، ومعالجة مختلف الإشكاليات التي تحول دون إعادة وظيفية المنشآت السياحيةكما دعا المصالح المعنية إلى التسريع في دراسة مشروع المنطقة السياحية المندمجة بهرڨلة وإدراجها كبلدية سياحية تبعاً للملف المقدم في الغرض، إلى جانب دعوة صندوق حماية المناطق السياحية إلى توفير الاعتمادات اللازمة لبلدية حمام سوسة لإعادة تأهيل نافورة القنطاوي