تعطل المشاريع والصفقات العمومية



مقاومة الفيضانات والتهيئة العمرانية



السكن الاجتماعي وتدعيم الإدارات الجهوية



السلامة المرورية وتحسين الربط بين الجهات



تمحورت تدخلات عدد من أعضاء، خلال مناقشةضمن مشروع، حول وضعية، و، و، إلى جانببـودعا متدخلون إلى تكثيف، وخاصة، بما يساهم فيعنوتحسينودعم. كما شددوا على ضرورة مراعاةعندوتوزيعوتطرق عدد من النواب إلىالتي ظلتدون استكمال، مطالبين بتوفيروتسريعواستئنافوشملت التدخلات أيضاً، ولا سيما، إلى جانب الاستفسار عن مدى تقدم، ومن بينهاوفي ما يتعلق بـ، دعا متدخلون إلى تعزيزالمكلفة بـوضمان احترامومحاسبةعن. كما شددوا على ضرورة عدم تحميلتبعاتوطالب عدد من النواب بـومراجعةلها، ومن بينها، بهدف تقليصوتسريع انطلاقواحتلت مسألةحيزاً من النقاش، إذ دعا متدخلون إلى معالجةومراجعة وضعيةوتسريع إنجازوالمناطق المهددة بـوتناول النقاش أيضاً إشكاليات، حيث دعا عدد من المتدخلين إلىوتبسيطالمتعلقة بها في إطار مراجعةوفي ما يتعلق بـ، أثار متدخلونالتي لا تزال في مرحلةرغم مرورعلى، مشيرين إلىتم تقليص عددمنإلىسنةدون أن يتجاوز مرحلةودعا أعضاءإلى تدعيمبـالضرورية، من خلال تعزيزوتوفير، فضلاً عن إحداثكما أثاروا وضعيةبـ، حيث تمت الدعوة إلى تكثيفوتطرقت تدخلات أخرى إلى، من خلال المطالبة بمعالجةوتركيزوتحسين، مع إمكانية اعتمادفيالتي تفتقر إلىكما اقترح عدد من المتدخلين إنجازلتحسين، بما من شأنه تخفيفعلىوالحد من