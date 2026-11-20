وزير التجهيز: نحو 4,4 مليار دينار للمشاريع المبرمجة في قطاع الجسور والطرقات خلال سنة 2027
متابعة - تُقدّر قيمة المشاريع المبرمجة في قطاع الجسور والطرقات خلال سنة 2027 نحو 4,4 مليار دينار، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع حالياً إنجاز 85 مشروعاً في هذا القطاع بكلفة جملية تناهز 4,9 مليار دينار.
وأوضح الوزير، فجر الجمعة، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة، أن الوزارة تتجه إلى إطلاق نحو 17 مشروعاً جديداً خلال السنة المقبلة.
المشاريع الكبرىوفي ما يتعلق بـالمشاريع الكبرى، أفاد بأن الوزارة تعمل على الإعلان عن طلب العروض الخاص بـمشروع الطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، قبل موفى سنة 2026.
وبخصوص مشروع الطريق السيارة بوسالم – فرنانة، أشار إلى إمضاء القرض المخصص لـتمويله، مع التوجه إلى الإعلان عن طلب العروض وتعيين المقاولة خلال سنة 2027.
كما تتضمن ميزانية سنة 2027 اعتمادات تناهز 60 مليون دينار لـلتصفية العقارية المتعلقة بـمشروع الطريق السيارة نحو الكاف.
189 كيلومتراً في سبع ولاياتوفي إطار تدعيم شبكة الطرقات المرقمة، أشار الوزير إلى برمجة تدخلات تشمل 189 كيلومتراً في سبع ولايات، من بينها الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة والقصرين، والطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين الكاف وسليانة.
أروقة اقتصاديةوأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع أروقة اقتصادية، من بينها الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط قابس بـقفصة وصولاً إلى بوشبكة، والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين حزوة وتوزر وقبلي وقابس، إلى جانب الطريق الوطنية رقم 3.
تخصيص 316 مليون دينار لصيانة الطرقات وتهيئة 780 كلم من المسالك الريفية خلال 2027خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة 316 مليون دينار لـصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية خلال سنة 2027، بالتوازي مع برنامج لتهيئة 780 كيلومتراً من المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الوزير أن اعتمادات الصيانة، باحتساب المشاريع المتواصلة، تناهز 500 مليون دينار.
وأضاف أن برنامج تهيئة المسالك الريفية لسنة 2027 يأتي بعد استكمال برنامج سابق شمل 900 كيلومتر، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات تقارب 600 مليون دينار لـلمسالك الريفية.
انتداب 494 عوناًوفي سياق تدعيم الإمكانيات اللوجستية والبشرية، أفاد الزواري بأن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج يمتد على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، لـتجهيز فروعها الجهوية بـالمعدات اللازمة، ومن بينها الآلات الماسحة.
كما أعلن عن برمجة انتداب 494 عوناً وإطاراً وتقنياً خلال سنة 2027، من مهندسين وتقنيين وإداريين وعملة، وخاصة سائقي المعدات الثقيلة.
الصعوباتوبخصوص الصعوبات التي تعترض تقدم بعض مشاريع الطرقات، أشار الوزير إلى إشكاليات تتعلق بـلوضعيات العقارية ونقص المواد المقطعية، فضلاً عن بطء نسق إنجاز بعض المقاولات.
إضافة 1000 مسكن إلى برنامج الكراء المملّك وإعداد 2261 مسكناً في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيتعتزم وزارة التجهيز والإسكان إضافة 1000 مسكن إلى برنامج الكراء المملّك خلال سنة 2027، ليرتفع العدد الجملي لـلمساكن المبرمجة في إطاره إلى 2200 مسكن، باعتبار 1200 مسكن يتضمنها البرنامج الأول، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الزواري أن وزارة المالية تعهدت بتوفير 200 مليون دينار لاستكمال البرنامج الأول، مشيراً إلى تخصيص تمويلات إضافية بقيمة 160 مليون دينار.
وأضاف أن الوزارة تستعد لـفتح منصة إلكترونية لـلتسجيل في برنامج الكراء المملّك خلال شهر ديسمبر 2026، على أن تنطلق عملية تسليم المساكن خلال سنة 2027. ويشمل البرنامج حالياً 11 ولاية.
2261 مسكناً في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيوفي ما يتعلق بـالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أفاد الوزير بأن الوزارة نشرت طلب عروض لإنجاز 2261 مسكناً، وهي بصدد فرز العروض المقدمة.
1000 مقسم اجتماعيكما أعلن الزواري عن برنامج لتهيئة 1000 مقسم اجتماعي، تتراوح مساحة المقسم الواحد بين 120 و150 متراً مربعاً، في إطار تدخلات الوكالة العقارية للسكنى. وأوضح أن البرنامج ينص على تخصيص 50 بالمائة من المقاسم لـلمقاسم الاجتماعية، مع اعتماد صيغة تفاضلية في خلاصها، إذ يدفع المنتفع 30 بالمائة من قيمتها.
المصادقة على 78 مثالاً للتهيئة العمرانية خلال 2026 وبرمجة 73 مثالاً جديداً في 2027تمت المصادقة على 78 مثالاً للتهيئة العمرانية خلال سنة 2026، فيما برمجت وزارة التجهيز والإسكان النظر في 73 مثالاً إضافياً خلال سنة 2027، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأضاف الوزير أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير بلغ مراحله الأخيرة من الإعداد، معرباً عن أمله في عرضه على البرلمان خلال السنة المقبلة.
وزارة التجهيز تواصل مشاريع حماية المدن من الفيضانات وتهذيب الأحياء السكنيةتواصل وزارة التجهيز والإسكان تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات، بالتوازي مع برمجة تدخلات جديدة تشمل 11 مدينة، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الوزير أن كلفة مشاريع حماية المدن من الفيضانات الجارية تتجاوز 800 مليون دينار.
حماية منوبة والعلاوفي ما يتعلق بـالمشاريع المبرمجة، أفاد بأن الوزارة تتجه إلى الإعلان عن طلب العروض الخاص بـمشروع حماية منوبة من الفيضانات قبل موفى ديسمبر 2026، فيما ستتم برمجة مشروع حماية العلا خلال سنة 2027.
الشريط الساحليوبخصوص حماية الشريط الساحلي، أشار الزواري إلى وجود مشاريع تنفذها الوزارة وأخرى تتولاها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التابعة لـوزارة البيئة. وتشمل التدخلات مناطق من بينها جرجيس وسلقطة.
الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياءوعلى مستوى تحسين ظروف العيش بالأحياء السكنية، أكد الوزير تواصل تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء، على أن تُستكمل بقية مشاريعه خلال سنة 2028.
وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على إعداد الجيل الثالث من البرنامج، من خلال ضبط قائمة الأحياء المعنية وترتيب الأولويات وتأمين التمويلات اللازمة.
وأوضح الوزير، فجر الجمعة، في رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة، أن الوزارة تتجه إلى إطلاق نحو 17 مشروعاً جديداً خلال السنة المقبلة.
المشاريع الكبرىوفي ما يتعلق بـالمشاريع الكبرى، أفاد بأن الوزارة تعمل على الإعلان عن طلب العروض الخاص بـمشروع الطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، قبل موفى سنة 2026.
وبخصوص مشروع الطريق السيارة بوسالم – فرنانة، أشار إلى إمضاء القرض المخصص لـتمويله، مع التوجه إلى الإعلان عن طلب العروض وتعيين المقاولة خلال سنة 2027.
كما تتضمن ميزانية سنة 2027 اعتمادات تناهز 60 مليون دينار لـلتصفية العقارية المتعلقة بـمشروع الطريق السيارة نحو الكاف.
189 كيلومتراً في سبع ولاياتوفي إطار تدعيم شبكة الطرقات المرقمة، أشار الوزير إلى برمجة تدخلات تشمل 189 كيلومتراً في سبع ولايات، من بينها الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة والقصرين، والطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين الكاف وسليانة.
أروقة اقتصاديةوأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع أروقة اقتصادية، من بينها الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط قابس بـقفصة وصولاً إلى بوشبكة، والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين حزوة وتوزر وقبلي وقابس، إلى جانب الطريق الوطنية رقم 3.
تخصيص 316 مليون دينار لصيانة الطرقات وتهيئة 780 كلم من المسالك الريفية خلال 2027خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة 316 مليون دينار لـصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية خلال سنة 2027، بالتوازي مع برنامج لتهيئة 780 كيلومتراً من المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الوزير أن اعتمادات الصيانة، باحتساب المشاريع المتواصلة، تناهز 500 مليون دينار.
وأضاف أن برنامج تهيئة المسالك الريفية لسنة 2027 يأتي بعد استكمال برنامج سابق شمل 900 كيلومتر، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات تقارب 600 مليون دينار لـلمسالك الريفية.
انتداب 494 عوناًوفي سياق تدعيم الإمكانيات اللوجستية والبشرية، أفاد الزواري بأن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج يمتد على ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، لـتجهيز فروعها الجهوية بـالمعدات اللازمة، ومن بينها الآلات الماسحة.
كما أعلن عن برمجة انتداب 494 عوناً وإطاراً وتقنياً خلال سنة 2027، من مهندسين وتقنيين وإداريين وعملة، وخاصة سائقي المعدات الثقيلة.
الصعوباتوبخصوص الصعوبات التي تعترض تقدم بعض مشاريع الطرقات، أشار الوزير إلى إشكاليات تتعلق بـلوضعيات العقارية ونقص المواد المقطعية، فضلاً عن بطء نسق إنجاز بعض المقاولات.
إضافة 1000 مسكن إلى برنامج الكراء المملّك وإعداد 2261 مسكناً في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيتعتزم وزارة التجهيز والإسكان إضافة 1000 مسكن إلى برنامج الكراء المملّك خلال سنة 2027، ليرتفع العدد الجملي لـلمساكن المبرمجة في إطاره إلى 2200 مسكن، باعتبار 1200 مسكن يتضمنها البرنامج الأول، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الزواري أن وزارة المالية تعهدت بتوفير 200 مليون دينار لاستكمال البرنامج الأول، مشيراً إلى تخصيص تمويلات إضافية بقيمة 160 مليون دينار.
وأضاف أن الوزارة تستعد لـفتح منصة إلكترونية لـلتسجيل في برنامج الكراء المملّك خلال شهر ديسمبر 2026، على أن تنطلق عملية تسليم المساكن خلال سنة 2027. ويشمل البرنامج حالياً 11 ولاية.
2261 مسكناً في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعيوفي ما يتعلق بـالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أفاد الوزير بأن الوزارة نشرت طلب عروض لإنجاز 2261 مسكناً، وهي بصدد فرز العروض المقدمة.
1000 مقسم اجتماعيكما أعلن الزواري عن برنامج لتهيئة 1000 مقسم اجتماعي، تتراوح مساحة المقسم الواحد بين 120 و150 متراً مربعاً، في إطار تدخلات الوكالة العقارية للسكنى. وأوضح أن البرنامج ينص على تخصيص 50 بالمائة من المقاسم لـلمقاسم الاجتماعية، مع اعتماد صيغة تفاضلية في خلاصها، إذ يدفع المنتفع 30 بالمائة من قيمتها.
المصادقة على 78 مثالاً للتهيئة العمرانية خلال 2026 وبرمجة 73 مثالاً جديداً في 2027تمت المصادقة على 78 مثالاً للتهيئة العمرانية خلال سنة 2026، فيما برمجت وزارة التجهيز والإسكان النظر في 73 مثالاً إضافياً خلال سنة 2027، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأضاف الوزير أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير بلغ مراحله الأخيرة من الإعداد، معرباً عن أمله في عرضه على البرلمان خلال السنة المقبلة.
وزارة التجهيز تواصل مشاريع حماية المدن من الفيضانات وتهذيب الأحياء السكنيةتواصل وزارة التجهيز والإسكان تنفيذ مشاريع حماية المدن من الفيضانات، بالتوازي مع برمجة تدخلات جديدة تشمل 11 مدينة، وفق ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأوضح الوزير أن كلفة مشاريع حماية المدن من الفيضانات الجارية تتجاوز 800 مليون دينار.
حماية منوبة والعلاوفي ما يتعلق بـالمشاريع المبرمجة، أفاد بأن الوزارة تتجه إلى الإعلان عن طلب العروض الخاص بـمشروع حماية منوبة من الفيضانات قبل موفى ديسمبر 2026، فيما ستتم برمجة مشروع حماية العلا خلال سنة 2027.
الشريط الساحليوبخصوص حماية الشريط الساحلي، أشار الزواري إلى وجود مشاريع تنفذها الوزارة وأخرى تتولاها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التابعة لـوزارة البيئة. وتشمل التدخلات مناطق من بينها جرجيس وسلقطة.
الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياءوعلى مستوى تحسين ظروف العيش بالأحياء السكنية، أكد الوزير تواصل تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء، على أن تُستكمل بقية مشاريعه خلال سنة 2028.
وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال سنة 2027 على إعداد الجيل الثالث من البرنامج، من خلال ضبط قائمة الأحياء المعنية وترتيب الأولويات وتأمين التمويلات اللازمة.
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