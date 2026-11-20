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المشاريع الكبرى



189 كيلومتراً في سبع ولايات



أروقة اقتصادية



تخصيص 316 مليون دينار لصيانة الطرقات وتهيئة 780 كلم من المسالك الريفية خلال 2027



انتداب 494 عوناً



الصعوبات



إضافة 1000 مسكن إلى برنامج الكراء المملّك وإعداد 2261 مسكناً في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي



2261 مسكناً في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي



1000 مقسم اجتماعي



المصادقة على 78 مثالاً للتهيئة العمرانية خلال 2026 وبرمجة 73 مثالاً جديداً في 2027



وزارة التجهيز تواصل مشاريع حماية المدن من الفيضانات وتهذيب الأحياء السكنية



حماية منوبة والعلا



الشريط الساحلي



الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء



تُقدّر قيمةفي قطاعخلال سنةنحو، وفق ما أفاد به، مشيراً إلى أنتتابع حالياً إنجازفي هذابكلفة جملية تناهزوأوضح، فجر، في رده على تدخلات أعضاءوأعضاءفي، أنتتجه إلى إطلاق نحوخلالوفي ما يتعلق بـ، أفاد بأنتعمل على الإعلان عنالخاص بـ، الرابطة بين، قبل موفى سنةوبخصوص، أشار إلىالمخصص لـ، مع التوجه إلى الإعلان عنوتعيينخلال سنةكما تتضمناعتمادات تناهزلـالمتعلقة بـوفي إطار تدعيم، أشارإلى برمجة تدخلات تشملفي، من بينهاالرابطة بين، والرابطة بينوأضاف أنتعمل على إعداد، من بينهاالتي تربطبـوصولاً إلى، والرابطة بين، إلى جانبخصصتاعتمادات بقيمةلـخلال سنة، بالتوازي معمنموزعة على، وفق ما أفاد بهوأوضحأن، باحتساب، تناهزوأضاف أنلسنةيأتي بعد استكمالشمل، مشيراً إلى أنخصصت اعتمادات تقاربلـوفي سياق تدعيم، أفادبأنشرعت في تنفيذيمتد على، منإلى، لـبـاللازمة، ومن بينهاكما أعلن عن برمجة انتدابخلال سنة، من، وخاصةوبخصوصالتي تعترض تقدم بعض، أشارإلى إشكاليات تتعلق بـ، فضلاً عنبعضتعتزمإضافةإلىخلال سنة، ليرتفعلـفي إطاره إلى، باعتباريتضمنها، وفق ما أفاد بهوأوضحأنتعهدت بتوفيرلاستكمال، مشيراً إلى تخصيصبقيمةوأضاف أنتستعد لـلـفيخلال، على أن تنطلق عمليةخلال سنة. ويشملحالياًوفي ما يتعلق بـ، أفادبأننشرتلإنجاز، وهي بصددالمقدمة.كما أعلنعن، تتراوحالواحد بين، في إطار تدخلات. وأوضح أنينص على تخصيصمنلـ، مع اعتمادفي، إذ يدفعمنتمتعلىخلال سنة، فيما برمجتالنظر فيخلال سنة، وفق ما أفاد بهوأضافأنبلغمن، معرباً عن أمله فيخلالتواصلتنفيذ، بالتوازي مع برمجةتشمل، وفق ما أفاد بهوأوضحأنالجارية تتجاوزوفي ما يتعلق بـ، أفاد بأنتتجه إلى الإعلان عنالخاص بـقبل موفى، فيما ستتم برمجةخلال سنةوبخصوص، أشارإلى وجودوأخرى تتولاهاالتابعة لـ. وتشملمناطق من بينهاوعلى مستوى تحسين، أكدتواصل تنفيذمن، على أن تُستكمل بقيةخلال سنةوأضاف أنستعمل خلال سنةعلى إعدادمن، من خلال ضبطوترتيبوتأميناللازمة.