أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إلغاء الاضراب في قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه أيام 23 و24 و25 نوفمبر الحالي، وذلك على خلفية الانطلاق في تسوية وضعية التغطية الاجتماعية للعمال والشروع في تفعيل محضر اتفاق 2 ماي 2019.وأوضحت الجامعة، في بيان لها مساء الخميس، أن "قرار إلغاء الإضراب يندرج في إطار المسؤولية النقابية وتغليب منطق الحوار والتفاوض"، مؤكدة أن "هذا القرار لا يعنى التخلي عن المطالب المشروعة للعاملين أو التراجع عن الدفاع عنها، مع مواصلة متابعة تنفيذ التعهدات وتحقيق بقية المطالب".كما أكدت على أن "قطاع المحروقات سيواصل الدفاع والنضال للمطالبة بتعميم المنحة على مساعدي السواق وإحداث مطالب عمالية جديدة في ظل ما يواجهه القطاع من إشكاليات".وشدّدت على أن "مسار التسوية لا يزال طويلا ويتطلب مزيدا من التحرك الاحتجاجي والتمسك بالمطالب، خاصة من خلال عقد جلسة تفاوضية لضبط اليات وكيفية تفعيل محضر الاتفاق، إلى جانب ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة للقطاع تضمن تنظيمه وتطويره وتحفظ حقوق العاملين فيه".ونبّهت الجامعة العامة للنفط إلى أن "استمرار غياب الحوار الجدي والمسؤول من شأنه أن يعمق الإشكاليات القائمة ويهدد استقرار هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، وهو ما يستوجب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها والانخراط في حوار جدي يفضي إلى حلول مستدامة"، بحسب البيان ذاته.يذكر أنه تم إمضاء اتفاق يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بين الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يقضي بإقرار منحة خصوصية لفائدة سواق الشاحنات.وقد وجّهت الجامعة برقية التنبيه بالاضراب الأولى يوم 27 أوت 2026.