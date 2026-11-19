مشاريع لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء



غياب التنسيق ضاعف تداعيات أزمة الكهرباء



قطاع النسيج من أكثر القطاعات تضررا



انقطاع الكهرباء أربك الإنتاج والتزامات الشركات المصدرة



أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، أن الاستعدادات لتأمين التزود بالكهرباء خلال صائفة 2027 انطلقت منذ سبتمبر 2026، بهدف تلافي الأزمة التي شهدتها البلاد خلال صائفة السنة الجارية، مشيرا إلى جملة من المشاريع التي تمت برمجتها لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وتحسين التصرف في الطلب.وأوضح طريفة، خلال ندوة حوارية نظمتها الخميس الغرف المشتركة بعنوان "أزمة الكهرباء صيف 2026"، أن اللقاء يندرج في إطار طمأنة الشركاء الصناعيين والمواطنين بأن العمل متواصل حتى تكون الشركة جاهزة في غضون شهر جوان 2027، وبعث رسالة إيجابية إلى المصنعين ومستعملي الكهرباء في تونس.واستعرض الرئيس المدير العام للستاغ المشاريع المعتمدة للغرض، والتي تشمل مشروع بطاريات خزن بقدرة، إلى جانب محطات صغيرة لتوليد الكهرباء بواسطة محركات غازية بقدرةوفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية، أفاد بأنه سيتم توفير، منهابداية من شهر فيفري 2027، فضلا عن إعادة تشغيل محطة برج العامري بطاقةأواخر سنة 2026.كما تمت برمجة مشاريع للفترة 2027-2028، تتمثل في إنجاز المحطة الثالثة ببرج العامري بقدرة، إلى جانب مشاريع لتحسين استعمال الكهرباء خلال أوقات الذروة، وفق طريفة.وأشار إلى برمجة عمل ميداني وتوعوي مكثف للتشجيع على تخفيض الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة التي تشهد ضغطا على الطلب، مع وضع خطة اتصالية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف.من جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة، ناصف بلخيرية، أن غياب التنسيق بين الإدارة المكلفة بإجراء تخفيف الأحمال، ممثلة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركات المصدرة، ضاعف من أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس خلال صائفة 2026.وأضاف أن المجلس يضممن تونس والبلدان الشريكة، يجمع بينها نشاط التصدير، باعتبار أن أغلب الغرف تضم شركات مصدرة.وشدد بلخيرية على ضرورة تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وحسن التصرف في الطاقة المتوفرة، خاصة في ظل وجود نقص يقدر بـ، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد لصائفة 2027 وتلافي الأخطاء المسجلة خلال الصائفة الماضية.كما أبرز أهمية المحافظة على صورة تونس في الأسواق العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التنافسية في مختلف المجالات، على غرار قطاعات النسيج ومكونات السيارات والطائرات والبلاستيك والتكنولوجيا البيولوجية.واعتبر أن الحلول القائمة على توفير اعتمادات لاقتناء آلات وبطاريات مولدة للطاقة غير كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى اعتماد تنسيق ذكي يقوم على رقمنة المنصات المسؤولة عن تنظيم عملية تخفيف الأحمال والتصرف وفق رؤية استباقية.من جانبه، أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، بأن قطاع النسيج تكبد خسائر كبرى جراء أزمة الكهرباء خلال صائفة 2026، رغم أهميته باعتباره قطاعا حيويا يشغلوتقدر قوته التصديرية بـوأوضح أن الأزمة تزامنت، خلال شهري جويلية وأوت، مع فترة تسليم السلع المصدرة، معتبرا أن انقطاع الكهرباء ساهم في "الإضرار بالمؤسسات"، وفق تعبيره.وقال إن منتسبي الغرفة يرغبون، منذ شهر نوفمبر، في معرفة الوضع الذي سيكون عليه التزود بالكهرباء خلال شهر جوان المقبل، والحلول والبرامج التي تم ضبطها لتفادي أزمة الصائفة الماضية، مشيرا إلى أن الغرفة قدمت مقترحات وحلولا ممكنة للمساهمة في معالجة الأزمة، انطلاقا من إيمانها بأهمية التصدير في الاقتصاد التونسي وضرورة المحافظة على مصداقية صورة تونس في الأسواق العالمية.وأضاف أن من بين المقترحات المقدمة إحداث مخاطب وحيد يتولى تقديم آخر المستجدات ومدى التقدم المحرز في معالجة أزمة الكهرباء كل شهر، حتى يتسنى إعلام الشركاء في مختلف الغرف التونسية والأجنبية، الذين ينتظرون حلولا عملية وموثوقة.وأظهرت نتائج سبر الآراء، الذي شملوتم عرضها خلال اللقاء، أن نسبة حاجة هذه الشركات إلى التزود بالكهرباء بلغت، وهي نسبة مرتفعة، إذ أفادتمن مجموع المؤسسات المشاركة بأنها تعتمد كليا على الكهرباء.وتسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في خسائر على مستوى الإنتاج لدىمن الشركات، فيما أشارتإلى أن انقطاع الكهرباء أحدث اضطرابات في عملية الإنتاج.كما بلغت نسبة الانقطاعات غير المعلنة، وشملتمن مجموع 325 مؤسسة شاركت في سبر الآراء، وهو ما أثر في القدرة الإنتاجية وآجال التسليم.وأعلنتتسجيل تأخير في التسليم، في حين اضطرتإلى مراجعة مواعيد التسليم أو تأجيلها.كما تكبدتخطايا أو مصاريف إضافية، تجاوزت خسائر