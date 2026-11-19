الرئيس المدير العام للستاغ: الاستعدادات لصائفة 2027 انطلقت منذ سبتمبر 2026 لتفادي تكرار أزمة الكهرباء
أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، أن الاستعدادات لتأمين التزود بالكهرباء خلال صائفة 2027 انطلقت منذ سبتمبر 2026، بهدف تلافي الأزمة التي شهدتها البلاد خلال صائفة السنة الجارية، مشيرا إلى جملة من المشاريع التي تمت برمجتها لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وتحسين التصرف في الطلب.
وأوضح طريفة، خلال ندوة حوارية نظمتها الخميس الغرف المشتركة بعنوان "أزمة الكهرباء صيف 2026"، أن اللقاء يندرج في إطار طمأنة الشركاء الصناعيين والمواطنين بأن العمل متواصل حتى تكون الشركة جاهزة في غضون شهر جوان 2027، وبعث رسالة إيجابية إلى المصنعين ومستعملي الكهرباء في تونس.
مشاريع لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباءواستعرض الرئيس المدير العام للستاغ المشاريع المعتمدة للغرض، والتي تشمل مشروع بطاريات خزن بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطات صغيرة لتوليد الكهرباء بواسطة محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.
وفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية، أفاد بأنه سيتم توفير 300 ميغاواط، منها 100 ميغاواط بداية من شهر فيفري 2027، فضلا عن إعادة تشغيل محطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط أواخر سنة 2026.
كما تمت برمجة مشاريع للفترة 2027-2028، تتمثل في إنجاز المحطة الثالثة ببرج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع لتحسين استعمال الكهرباء خلال أوقات الذروة، وفق طريفة.
وأشار إلى برمجة عمل ميداني وتوعوي مكثف للتشجيع على تخفيض الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة التي تشهد ضغطا على الطلب، مع وضع خطة اتصالية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف.
غياب التنسيق ضاعف تداعيات أزمة الكهرباءمن جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة، ناصف بلخيرية، أن غياب التنسيق بين الإدارة المكلفة بإجراء تخفيف الأحمال، ممثلة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركات المصدرة، ضاعف من أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس خلال صائفة 2026.
وأضاف أن المجلس يضم 18 غرفة من تونس والبلدان الشريكة، يجمع بينها نشاط التصدير، باعتبار أن أغلب الغرف تضم شركات مصدرة.
وشدد بلخيرية على ضرورة تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وحسن التصرف في الطاقة المتوفرة، خاصة في ظل وجود نقص يقدر بـ1500 ميغاواط، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد لصائفة 2027 وتلافي الأخطاء المسجلة خلال الصائفة الماضية.
كما أبرز أهمية المحافظة على صورة تونس في الأسواق العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التنافسية في مختلف المجالات، على غرار قطاعات النسيج ومكونات السيارات والطائرات والبلاستيك والتكنولوجيا البيولوجية.
واعتبر أن الحلول القائمة على توفير اعتمادات لاقتناء آلات وبطاريات مولدة للطاقة غير كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى اعتماد تنسيق ذكي يقوم على رقمنة المنصات المسؤولة عن تنظيم عملية تخفيف الأحمال والتصرف وفق رؤية استباقية.
قطاع النسيج من أكثر القطاعات تضررامن جانبه، أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، بأن قطاع النسيج تكبد خسائر كبرى جراء أزمة الكهرباء خلال صائفة 2026، رغم أهميته باعتباره قطاعا حيويا يشغل 150 ألف عامل وتقدر قوته التصديرية بـ9 آلاف مليار سنويا.
وأوضح أن الأزمة تزامنت، خلال شهري جويلية وأوت، مع فترة تسليم السلع المصدرة، معتبرا أن انقطاع الكهرباء ساهم في "الإضرار بالمؤسسات"، وفق تعبيره.
وقال إن منتسبي الغرفة يرغبون، منذ شهر نوفمبر، في معرفة الوضع الذي سيكون عليه التزود بالكهرباء خلال شهر جوان المقبل، والحلول والبرامج التي تم ضبطها لتفادي أزمة الصائفة الماضية، مشيرا إلى أن الغرفة قدمت مقترحات وحلولا ممكنة للمساهمة في معالجة الأزمة، انطلاقا من إيمانها بأهمية التصدير في الاقتصاد التونسي وضرورة المحافظة على مصداقية صورة تونس في الأسواق العالمية.
وأضاف أن من بين المقترحات المقدمة إحداث مخاطب وحيد يتولى تقديم آخر المستجدات ومدى التقدم المحرز في معالجة أزمة الكهرباء كل شهر، حتى يتسنى إعلام الشركاء في مختلف الغرف التونسية والأجنبية، الذين ينتظرون حلولا عملية وموثوقة.
انقطاع الكهرباء أربك الإنتاج والتزامات الشركات المصدرةوأظهرت نتائج سبر الآراء، الذي شمل 325 شركة مصدرة وتم عرضها خلال اللقاء، أن نسبة حاجة هذه الشركات إلى التزود بالكهرباء بلغت 89.2 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة، إذ أفادت 250 شركة من مجموع المؤسسات المشاركة بأنها تعتمد كليا على الكهرباء.
وتسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في خسائر على مستوى الإنتاج لدى 73.8 بالمائة من الشركات، فيما أشارت 243 شركة إلى أن انقطاع الكهرباء أحدث اضطرابات في عملية الإنتاج.
كما بلغت نسبة الانقطاعات غير المعلنة 79.7 بالمائة، وشملت 250 مؤسسة من مجموع 325 مؤسسة شاركت في سبر الآراء، وهو ما أثر في القدرة الإنتاجية وآجال التسليم.
وأعلنت 102 مؤسسة تسجيل تأخير في التسليم، في حين اضطرت 83 مؤسسة إلى مراجعة مواعيد التسليم أو تأجيلها.
كما تكبدت 30 مؤسسة خطايا أو مصاريف إضافية، تجاوزت خسائر 13 منها 100 ألف دينار.
وأوضح طريفة، خلال ندوة حوارية نظمتها الخميس الغرف المشتركة بعنوان "أزمة الكهرباء صيف 2026"، أن اللقاء يندرج في إطار طمأنة الشركاء الصناعيين والمواطنين بأن العمل متواصل حتى تكون الشركة جاهزة في غضون شهر جوان 2027، وبعث رسالة إيجابية إلى المصنعين ومستعملي الكهرباء في تونس.
مشاريع لتعزيز قدرات إنتاج الكهرباءواستعرض الرئيس المدير العام للستاغ المشاريع المعتمدة للغرض، والتي تشمل مشروع بطاريات خزن بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطات صغيرة لتوليد الكهرباء بواسطة محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.
وفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية، أفاد بأنه سيتم توفير 300 ميغاواط، منها 100 ميغاواط بداية من شهر فيفري 2027، فضلا عن إعادة تشغيل محطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط أواخر سنة 2026.
كما تمت برمجة مشاريع للفترة 2027-2028، تتمثل في إنجاز المحطة الثالثة ببرج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع لتحسين استعمال الكهرباء خلال أوقات الذروة، وفق طريفة.
وأشار إلى برمجة عمل ميداني وتوعوي مكثف للتشجيع على تخفيض الاستهلاك، خاصة خلال أوقات الذروة التي تشهد ضغطا على الطلب، مع وضع خطة اتصالية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف.
غياب التنسيق ضاعف تداعيات أزمة الكهرباءمن جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة، ناصف بلخيرية، أن غياب التنسيق بين الإدارة المكلفة بإجراء تخفيف الأحمال، ممثلة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركات المصدرة، ضاعف من أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس خلال صائفة 2026.
وأضاف أن المجلس يضم 18 غرفة من تونس والبلدان الشريكة، يجمع بينها نشاط التصدير، باعتبار أن أغلب الغرف تضم شركات مصدرة.
وشدد بلخيرية على ضرورة تحسين التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وحسن التصرف في الطاقة المتوفرة، خاصة في ظل وجود نقص يقدر بـ1500 ميغاواط، مؤكدا أهمية الاستعداد الجيد لصائفة 2027 وتلافي الأخطاء المسجلة خلال الصائفة الماضية.
كما أبرز أهمية المحافظة على صورة تونس في الأسواق العالمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التنافسية في مختلف المجالات، على غرار قطاعات النسيج ومكونات السيارات والطائرات والبلاستيك والتكنولوجيا البيولوجية.
واعتبر أن الحلول القائمة على توفير اعتمادات لاقتناء آلات وبطاريات مولدة للطاقة غير كافية لمعالجة الأزمة، داعيا إلى اعتماد تنسيق ذكي يقوم على رقمنة المنصات المسؤولة عن تنظيم عملية تخفيف الأحمال والتصرف وفق رؤية استباقية.
قطاع النسيج من أكثر القطاعات تضررامن جانبه، أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، بأن قطاع النسيج تكبد خسائر كبرى جراء أزمة الكهرباء خلال صائفة 2026، رغم أهميته باعتباره قطاعا حيويا يشغل 150 ألف عامل وتقدر قوته التصديرية بـ9 آلاف مليار سنويا.
وأوضح أن الأزمة تزامنت، خلال شهري جويلية وأوت، مع فترة تسليم السلع المصدرة، معتبرا أن انقطاع الكهرباء ساهم في "الإضرار بالمؤسسات"، وفق تعبيره.
وقال إن منتسبي الغرفة يرغبون، منذ شهر نوفمبر، في معرفة الوضع الذي سيكون عليه التزود بالكهرباء خلال شهر جوان المقبل، والحلول والبرامج التي تم ضبطها لتفادي أزمة الصائفة الماضية، مشيرا إلى أن الغرفة قدمت مقترحات وحلولا ممكنة للمساهمة في معالجة الأزمة، انطلاقا من إيمانها بأهمية التصدير في الاقتصاد التونسي وضرورة المحافظة على مصداقية صورة تونس في الأسواق العالمية.
وأضاف أن من بين المقترحات المقدمة إحداث مخاطب وحيد يتولى تقديم آخر المستجدات ومدى التقدم المحرز في معالجة أزمة الكهرباء كل شهر، حتى يتسنى إعلام الشركاء في مختلف الغرف التونسية والأجنبية، الذين ينتظرون حلولا عملية وموثوقة.
انقطاع الكهرباء أربك الإنتاج والتزامات الشركات المصدرةوأظهرت نتائج سبر الآراء، الذي شمل 325 شركة مصدرة وتم عرضها خلال اللقاء، أن نسبة حاجة هذه الشركات إلى التزود بالكهرباء بلغت 89.2 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة، إذ أفادت 250 شركة من مجموع المؤسسات المشاركة بأنها تعتمد كليا على الكهرباء.
وتسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في خسائر على مستوى الإنتاج لدى 73.8 بالمائة من الشركات، فيما أشارت 243 شركة إلى أن انقطاع الكهرباء أحدث اضطرابات في عملية الإنتاج.
كما بلغت نسبة الانقطاعات غير المعلنة 79.7 بالمائة، وشملت 250 مؤسسة من مجموع 325 مؤسسة شاركت في سبر الآراء، وهو ما أثر في القدرة الإنتاجية وآجال التسليم.
وأعلنت 102 مؤسسة تسجيل تأخير في التسليم، في حين اضطرت 83 مؤسسة إلى مراجعة مواعيد التسليم أو تأجيلها.
كما تكبدت 30 مؤسسة خطايا أو مصاريف إضافية، تجاوزت خسائر 13 منها 100 ألف دينار.
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