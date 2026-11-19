أكد وزير النقل، رشيد عامري، أن برنامج إنقاذ الخطوط التونسية متواصل وفق مخطط عمل محدد، تتم متابعة تنفيذه مرحلة بمرحلة، مشيرا إلى إعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة يمكن تفعيله في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة من المرحلة الحالية.وأوضح الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في مهمة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن معالجة أوضاع النقل الجوي ومعدات الطيران تختلف عن بقية أنماط النقل والمعدات، وتقتضي اعتماد نسق عمل خاص.وفي ما يتعلق بمؤشرات أداء الخطوط التونسية، أشار عامري إلى تحسن انتظامية الرحلات، التي ارتفعت منإلى، لتبلغ حالياباحتساب هامش تأخير في حدود 15 دقيقة.وأضاف أن هذه النسبة تصل إلى نحوعند اعتماد هامش تأخير يتراوح بين ساعة وساعتين، مؤكدا تواصل العمل على تحسين هذه المؤشرات.وبخصوص الوضعية المالية للخطوط التونسية، أفاد وزير النقل بأن الدولة لا تخصص للشركة دعما ماليا مباشرا، باعتبارها شركة تجارية يتعين عليها التعويل على إمكاناتها وتحقيق التوازن في وضعيتها المالية، مشيرا إلى متابعة إعداد قوائمها المالية.