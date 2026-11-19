تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات



بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة معبر ملولة الحدودي، بكلفة تناهز، فيما من المنتظر أن تنطلق أشغال تهيئة معبر رأس جدير خلال شهر ديسمبر 2026، باعتمادات تُقدّر بـ، وفق ما أفاد به وزير النقل، رشيد عامري.وأوضح الوزير، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة للنظر في ميزانية مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن العمل يتواصل كذلك على تطوير ميناء رادس، من خلال تجديد جانب هام من معدات الشركة التونسية للشحن والترصيف.ويشمل هذا البرنامج اقتناءوميزانين للشاحنات وثلاث رافعات شوكية كبيرة، إلى جانب ثلاث رافعات جديدة مخصصة لعمليات التفريغ.وأضاف أن الجهود تشمل أيضا رقمنة الخدمات بالميناء وتطوير منظومة المناولة، بهدف تحسين نسق معالجة البضائع وتقليص المدة المستغرقة في عمليات الرفع والتفريغ.وبخصوص ميناء جرجيس، أعلن الوزير عن نشر طلب عروض لإنجاز أشغال جهر قناة الدخول وحوض الميناء، بما يتيح استقبال السفن كبيرة الحجم، محددا يومآخر أجل لقبول العروض.أما في ما يتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، فأفاد عامري بأنه سيتم يومإمضاء عقد بين شركة ميناء النفيضة ومجمع مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، يتولى بمقتضاه تحيين الدراسات وإعداد ملف طلب العروض، تمهيدا لاختيار المقاول المكلف بإنجاز الأشغال.وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع ذلك، على البحث عن مصادر تمويل للمشروع، من خلال اتصالات ومفاوضات مع عدد من الممولين.وفي ما يخص مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، ذكر الوزير أنه بلغ مرحلة اختيار مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى، كما تم استكمال تقييم العروض المتعلقة باختيار مكتب الدراسات الذي سيتولى إعداد الدراسات الخاصة بربط المطار بشبكة النقل الحديدي ووسط العاصمة.