تسلمت تونس رئاسة الفيدرالية الإفريقية للاختبارات دون إتلاف (AFNDT)، خلفا للمغرب، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الإفريقي للاختبارات دون إتلاف (ACNDT 2026)، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض بالكرم، بالتوازي مع الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية (SAPRI 2026)، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.وسيتولى المدير العام للمركز ورئيس اللجنة التونسية للاختبارات دون إتلاف، نور الدين القيزاني، رئاسة الفيدرالية الإفريقية، في خطوة تعكس تطور الخبرة التونسية في هذا المجال، التي تمتد على مدى أربعة عقود منذ إحداث اللجنة التونسية سنة 1986.وأكد القيزاني، أن تولي تونس رئاسة الفيدرالية يمثل تتويجا لمسيرة جماعية، مشيرا إلى أن البلاد ستعمل على توظيف هذه المسؤولية لفائدة القارة الإفريقية، من خلال تطوير الكفاءات المعتمدة وتبادل الخبرات وإيجاد حلول صناعية مشتركة.وتعد الاختبارات دون إتلاف (CND) مجموعة من التقنيات التي تتيح فحص القطع واللحامات والمعدات الصناعية دون إتلافها أو المساس بسلامتها، ومن بينها التصوير الإشعاعي والموجات فوق الصوتية والانبعاث الصوتي. وتمثل هذه التقنيات ركيزة أساسية لضمان سلامة المنشآت الصناعية والطاقية والبترولية وموثوقيتها.وتعود البدايات الأولى لهذه الخبرة في تونس إلى ستينيات القرن الماضي، مع مشروع مد أنبوب نقل النفط بين البرمة والصخيرة، الذي أتاح إدخال تقنيات التصوير الإشعاعي الصناعي وأشعة غاما، قبل أن تتطور القدرات الوطنية في مجالات التكوين والمخابر والإشهاد بالمطابقة.وتحتضن تونس المؤتمر الإفريقي للاختبارات دون إتلاف للمرة الثانية، بعد تنظيم دورته الخامسة بالحمامات سنة 2008. وقد استقطبت الدورة الحالية قرابة 300 مشارك من الأوساط الصناعية والبحثية والأكاديمية، إلى جانب نحو 30 مؤسسة وهيئة تونسية ودولية، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات التقنية على المستوى القاري.وتتمثل أبرز أولويات الرئاسة التونسية الجديدة للفيدرالية الإفريقية في تعزيز التنسيق بين الجمعيات الوطنية المختصة، وتطوير منظومات التكوين والإشهاد بالكفاءات، فضلا عن تسريع اعتماد التكنولوجيات الناشئة، على غرار الذكاء الاصطناعي والفحص باستخدام الطائرات المسيّرة.ويندرج انعقاد المؤتمر ضمن توجه الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية (SAPRI 2026) نحو تعزيز موقعه كمنصة إفريقية للاستثمار والابتكار، من خلال ربط الخبرات الصناعية بالتطورات التكنولوجية ودعم التعاون بين الفاعلين في القطاع الصناعي على المستوى الإفريقي.