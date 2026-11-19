تشاركتنشط في قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية في تظاهرة «الأيام الترويجية للمنتجات التونسية بدولة الإمارات العربية المتحدة»، التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي والقنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي، من، بفضاء تعاونية الشارقة في منطقة الرحمانية.وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية والتعريف بتنوعها وجودتها، فضلا عن استكشاف فرص جديدة لترويجها وتوزيعها، من خلال ربط المؤسسات التونسية مباشرة بالفاعلين الاقتصاديين والموزعين المحليين.ويتضمن برنامج التظاهرة إقامة فضاء لعرض المنتجات التونسية والتعريف بخصائصها، إلى جانب تنظيم حصص للتذوق وعروض للطبخ التونسي يؤمنها طاه تونسي محترف مقيم بدولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة اكتشاف تنوع المنتجات الغذائية وثراء المطبخ التونسي.كما يشمل البرنامج تنظيم لقاءات مهنية ثنائية بين المؤسسات التونسية المشاركة ومسؤولي المشتريات بتعاونية الشارقة، إلى جانب عدد من الموزعين والمتعاملين التجاريين الإماراتيين، لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف إمكانيات إدراج المنتجات التونسية ضمن شبكة فروع التعاونية وقنوات التوزيع الأخرى في السوق المحلية.وتتنوع المنتجات المعروضة لتشمل زيت الزيتون والتمور والخضر والغلال الطازجة والأسماك والبسكويت والمعجنات والمصبرات الغذائية، على غرار التونة والسردين والطماطم والهريسة، فضلا عن العصائر والأجبان ومنتجات أخرى، إلى جانب تشكيلة من منتجات الصناعات التقليدية التي تعكس تنوع الحرف التونسية وخصوصية موروثها الثقافي.وخصصت للتظاهرة مساحة تبلغداخل الفضاء التجاري لتعاونية الشارقة، لعرض المنتجات المشاركة وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف عليها وتذوق عدد منها.وأشرف على افتتاح التظاهرة القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي والقنصل العام بالنيابة للجمهورية التونسية بدبي، بحضور المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو مجلس إدارة تعاونية الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الإماراتيين وممثلي المؤسسات التونسية المشاركة.ومثل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير المبادلات التجارية بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، فضلا عن إبراز قدرة المنتجات التونسية على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية.وتكتسي السوق الإماراتية أهمية خاصة ضمن جهود تنويع وجهات الصادرات التونسية، باعتبار دولة الإمارات أحد أبرز الشركاء التجاريين لتونس في منطقة الخليج العربي، فضلا عن دورها مركزا إقليميا للتجارة والاستيراد وإعادة التصدير نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو، فيما استقطبت السوق الإماراتية قرابة، بقيمة تجاوزتوتندرج هذه التظاهرة ضمن برنامج مركز النهوض بالصادرات الرامي إلى تكثيف الأنشطة الترويجية بالخارج وتطوير فرص التواصل المباشر بين المصدرين التونسيين والمشترين والموزعين الدوليين، بما يساهم في توسيع آفاق التصدير وإرساء علاقات تجارية مستدامة.كما تمثل هذه الأيام الترويجية فرصة إضافية للمؤسسات التونسية المشاركة للتعريف بمنتجاتها واستكشاف إمكانيات النفاذ إلى قنوات توزيع جديدة في السوق الإماراتية، والاستفادة من الموقع التجاري واللوجستي لدولة الإمارات لتعزيز انتشار المنتجات التونسية في أسواق إقليمية أخرى.