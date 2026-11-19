أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا تنفيذه غدا الجمعة 20 نوفمبر 2026، بكافة المؤسسات الاستشفائية المعنية، موضحة أن هذا القرار يأتي "إثر التوصّل بما يفيد الشروع في صرف المستحقات المالية للأطباء الشبان بعدد من المؤسسات الصحية".وقالت منظمة الأطباء الشبان في بيان لها اليوم الخميس، إنّ "هذا التعليق لا يعني بأيّ حال من الأحوال التراجع عن مطالبها"، معربة عن استنكارها لما اعتبرته "اضطرارا إلى التلويح بالإضراب من أجل الحصول على مستحقات مالية عادية ومشروعة، كان من المفترض صرفها في آجالها دون الحاجة إلى أيّ تحرّك احتجاجي".كما انتقدت المنظمة "انعدام قنوات الحوار والتواصل مع السلطة المركزية لوزارة الصحة، وغياب أيّ تفاعل جدّي مع مراسلاتها ومطالبها المتكرّرة"، معتبرةً أنّ "سياسة الصمت والتجاهل تجاه ممثّلي الأطباء الشبان أمر غير مقبول".وأضافت أنّ "أزمة تأخّر صرف المستحقات لا تقتصر على المؤسسات المعنية بالإضراب، بل تشمل 15 مؤسسة استشفائية جامعية أخرى، وهو ما يؤكّد ضرورة إيجاد حلّ جذري وشامل يضمن انتظام صرف المستحقات".وفي هذا الإطار، نبّهت المنظمة من أنّ "تعليق الإضراب لا يعني نهاية التحرّكات الاحتجاجية، وأنّ الإضراب سيشمل المؤسسات الاستشفائية ال15 الأخرى خلال الأيام القادمة في حال عدم التسوية العاجلة للمستحقات المالية".