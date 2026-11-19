أعلنت الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة التكوينية العاشرة حول "حوكمة خدمات القرب المحلية وتحسين إطار عيش المواطن" الموجهة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية الذين يشغلون خططا وظيفية.وتندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 16 نوفمبر 2026، وتتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع التكوين تقديم ترشحات المشاركات والمشاركين، وجوبا عبر التسلسل الإداري، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.ومن المقرر أن تنطلق الدورة يوم 14 ديسمبر 2026، وتتواصل على مدى سبعة أشهر ويتضمن برنامجها محاضرات وورشات عمل حضورية وعن بعد وبصيغة مزدوجة فضلا عن ملتقيات وحلقات حوارية وزيارات دراسية.ويكلف المشاركون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة وتقديم الترشحات عبر الرابط التالي https://urlr.me/J7P4VR