انطلقت، اليوم الخميس، من دار الشباب بالروحية من ولاية سليانة، الأيام المحلية لدفع الاستثمار الخاص تحت شعار "بادر..وأصنع مستقبلك"، وهي أيام إعلاميّة ستشمل بداية من اليوم وإلى غاية 24 ديسمبر القادم كافة معتمديات الجهة.وبيّن المدير الجهوي للتنمية بسليانة، حسين القرمزي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الأيام المحلية تهدف الى تقريب الخدمات من المستفيدين وتبسيطها لهم، وتستهدف أصحاب الشهائد العليا، وخريجي التكوين المهني، والراغبين في بعث المشاريع، والمرأة الريفية، والفئات الهشّة، وخريجي التعليم الخاص، وخريجي مراكز التكوين.وأبرز أن اليوم المحلي المنتظم بالروحية ضمّ 7 أجنحة خصّصت تقديم المعطيات اللازمة للمستفيدين وتمكينهم من تعمير بطاقات الاتصال، من بينها جناح تابع للمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وديوان تنمية الشمال الغربي، والإدارة الجهوية لأملاك الدولة، والمندوبية الجهوية للسياحة، وجناح حول الشركات الأهلية والتكوين والإحاطة والمساندة والامتيازات المتاحة بالادارات التونسية.وكشف القرمزي أنّه كان من المتوقّع إقبال 70 شخصا خلال هذا اللقاء الأوّل بالروحية، غير أن الاقبال فاق جميع التوقعات و تجاوز 150 شخصا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يبعث 10 بالمائة من المستفيدين مشاريعهم في غضون سنة، على حدّ قوله.