تحصلت الممثلة والصحفية زينب المالكي على جائزة أحسن ممثّلة ضمن فعاليات مهرجان alfred nzo international film festival "بجنوب إفريقيا وذلك عن دورها "عايدة" في فيلم "إسمي كلارا " للمخرجة سارة العبيدي.وفي هذا الإطار ثمنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صدر اليوم الخميس هذا التتويج، معتبرة أنه يدعم ريادة التجربة السينمائية التّونسية والقدرة التنافسيّة الفائقة لصنّاعها القادرين على صنع الفارق بالمحافل الدّولية.وفيلم "اسمي كلارا" لسارة العبيدي، الذي شارك في هذا المهرجان الذي انتظم من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بجنوب إفريقيا، هو عمل روائي طويل يمتد على نحو ساعة وأربعين دقيقة، ويجمع كل من زينب المالكي ومحمد يحيى الجزيري ونور حجري ويسر القلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن.وتم عرض هذا العمل للمرة الأولى في تونس يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ويطرح قصة "كلارا/ عايدة" التي تشتغل ، حيث تحاول أداء مهامها على أكمل وجه والاستجابة للأهداف التي تفرضها المؤسسة. ومنذ نحو عشر سنوات، تعيش على النسق ذاته، في رحلة يومية تبدأ بالاستيقاظ المبكر وركوب وسائل النقل، مرورا بساعات العمل الطويلة، لتنتهي مع حلول الظلام، قبل أن تتكرر التفاصيل نفسها في اليوم الموالي.