أعلن الاتحاد العربي لكرة ​القدم اليوم الخميس تأييده ‌ودعمه لترشح جياني إنفانتينو ‌لشغل منصب ‌رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لولاية جديدة تبدأ من 2027.وستجري الانتخابات في ⁠مارس العام المقبل، وستكون المرة الأولى التي يواجه فيها إنفانتينو ​منافسا بعد إعادة انتخابه بالتزكية عام 2023.وقال الفيفا ⁠اليوم إن محاولة إعادة انتخاب الرئيس الحالي إنفانتينو ستواجه منافسة ⁠من رئيسي الاتحادين الفرنسي والياباني، فيليب ديالو وكوزو تاشيما.وذكر الاتحاد العربي في بيان بثه عبر حسابه على منصة إكس "أكد الاتحاد العربي دعمه وتأييده لترشح جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) ​لفترة رئاسية جديدة من 2027 إلى 2031".وتابع البيان "جدد الاتحاد العربي في بيان ‌صادر اليوم الخميس دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي للترشح لفترة رئاسية جديدة ⁠بعد جهوده وإسهاماته العملية الكبيرة ‌والناجحة في تطوير كرة القدم ونموها خلال رئاسته للفترة الماضية والتي أسهمت في صناعة استدامة واستمرار وتنمية ورفعة رياضة كرة القدم حول العالم".وواجه إنفانتينو دعوات متكررة للاستقالة منذ فشل ‌اقتراحه "فيفا فورورد إنتربرايز" الذي كان ⁠يهدف إلى بيع حصص في بطولة كأس العالم والبطولات الكبرى الأخرى.ويؤكد المسؤول السويسري (56 ‌عاما)، الذي يرأس الفيفا منذ عام 2016، أنه يحظى بدعم كاف من الاتحادات ‌الأعضاء ⁠في جميع أنحاء العالم لضمان إعادة انتخابه.