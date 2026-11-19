أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الخميس، عن قبول مطالب 25 صاحب سيارة أجرة فردية للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لكل منتفع للمساهمة في اقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار الدعوة الثانية للمشاركة.وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من قبل صندوق البيئة العالمي، والذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.وأفادت الوكالة بأنها انطلقت في صرف المنح لفائدة المنتفعين الذين استكملوا إجراءات اقتناء سياراتهم الكهربائية.وقد تم رصد اعتمادات مالية جملية بقيمة 500 ألف دينار لدعم اقتناء سيارات الأجرة الكهربائية، في إطار البرنامج المذكور.