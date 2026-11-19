تم تعزيز قسم الأشعة بالمستشفى المحلي بقليبية من ولاية نابل بتركيز آلة متطورة للأشعة البانورامية للأسنان وتصوير الجمجمة الجانبي وذلك في إطار تدعيم التجهيزات الطبية وتطوير الخدمات الصحية بالجهةويهدف هذا الجهاز الجديد، وفق ما أعلنته الادارة الجهوية للصحة بنابل، الى مزيد تطوير دقة التشخيص في مجال طب الأسنان والوجه والفكين وتدعيم التكفل بالمرضى على المستوى المحليوستمكن هذه التقنية المتطورة أيضا من التخطيط الدقيق قبل زراعة الأسنان أووضع تقويم الأسنانوتندرج هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة لتدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية وتطوير قدراتها التشخيصية بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بمختلف معتمديات ولاية نابل.يذكر، أن المستشفى المحلي بقليبية بولاية نابل قد شهد سلسلة من التحديثات الهامة والتجهيزات الرقمية والطبية الجديدة خلال سنة 2026 بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتطوير جودة الرعاية الطبية.ومن أبرز هذه التجهيزات والخدمات الجديدة تطبيقة "SantéLab" الرقمية في جويلية 2026 وعيادة الطب عن بُعد في الأمراض الجلدية في أفريل 2026 فضلا عن تحديث وحدة الأشعة بجهاز متطور لتصوير الاسنان