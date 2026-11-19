كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس، بالتعاون مع الدول الثلاث المستضيفة كينيا وتنزانيا وأوغندا، عن الشعار الرسمي للنسخة الـ36 من كأس إفريقيا للأمم 2027.وأوضح الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي، أن الهوية البصرية الجديدة للمنافسة مستوحاة من الدرع التقليدي لشرق إفريقيا، الذي يرمز إلى الهوية والحماية والفخر والانتماء، فضلا عن كونه عنصرا مشتركا في الشعارات الوطنية للدول الثلاث المستضيفة.ويجمع التصميم بين الموروث الثقافي الإفريقي واللمسات الفنية العصرية، حيث يتوسطه مجسم الكأس، تعلوه خريطة القارة الإفريقية، في تعبير عن مكانة المنافسة ودورها في توحيد شعوب القارة حول كرة القدم.كما تتضمن الهوية البصرية الجديدة مجموعة من 12 تصميما مستوحاة من الخصوصيات الثقافية والتراثية لكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، بما يعكس التنوع الثقافي للمنطقة وروح التعاون بين البلدان الثلاثة.ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم 19 جوان 2027، على أن تجرى المباراة النهائية يوم 17 جويلية من العام نفسه، لتعود بذلك البطولة إلى منطقة شرق إفريقيا لأول مرة منذ دورة 1976 التي احتضنتها إثيوبيا.