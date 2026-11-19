قدّرت المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الإنتاج الجملي لزيتون الزيت بالجهة خلال الموسم الفلاحيبنحو، فيما يُتوقع أن يبلغ إنتاج زيتون المائدة حوالي، مسجّلا بذلك تراجعا في الإنتاج بنحومقارنة بالموسم المنقضي.وأفادت رئيسة مكتب الزياتين والأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،، بأن هذا التراجع الملحوظ يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها المعدلات العادية، خاصة خلال الصائفة الماضية وبداية فصل الخريف، وهو ما أثّر على المردودية العامة لحقول الزيتون وأدى إلى تقلص نسبي في معدلات الإنتاج.وأضافت أن موسم جني الزيتون، الذي انطلق يوم، يشهد تقدما بطيئا بسبب العوامل المناخية المذكورة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة لتقدم الجنيوفق التحيينات الفنية إلى حدود منتصف نوفمبر الحالي.وتتراوح نسبة استخراج الزيت، وفق التقديرات الفنية خلال هذه الفترة، بين، وتتأثر هذه النسبة بالعوامل المناخية وبداية تطور نضج الزيتون خلال انطلاق موسم الجني.ويبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة بالجهة حوالي، منها، وتمتد على مساحة تقدر بـ، موزعة بينأما زيتون الزيت، فيبلغ عدد أصوله المنتجة، تمتد على مساحة تقدر بـ، منها. ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بالجهة، منهاوتقدر المساحات الجملية للزياتين بالجهة بـ، تمثلمن الأراضي الصالحة للزراعة ومن المساحات المخصصة للأشجار المثمرة بالولاية. وتتوزع أصناف الزياتين إلىوتُقدّر الحاجيات من اليد العاملة خلال الموسم بنحو، بما يعادل، وفق التقديرات الأولية، حواليخلال فترة الجني.وتتميز ولاية بن عروس بتصدرها الترتيب الوطني في إنتاج المشاتل، حيث تتركز بها. كما يبلغ عدد المعاصر بالجهة، بطاقة تحويل تقدر بحوالي، وبطاقة خزن جملية في حدودوفي سياق متصل، تم تخصيص المصب القديم بمنطقةمساحةً لتجميع وسكب المرجين في أحواضه الأربعة، التي تبلغ طاقة خزنها نحومن هذه المادة، التي سيتواصل اعتمادها سمادا عضويا للأشجار، بعد أن أثبتت نجاعتها من خلال عديد التجارب المنجزة في ضيعات فلاحية.