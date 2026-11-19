بن عروس: تقديرات بإنتاج حوالي 12565 طنّا من زيتون الزيت ونحو 860 طنّا من زيتون المائدة خلال الموسم الحالي
قدّرت المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس الإنتاج الجملي لزيتون الزيت بالجهة خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 12565 طنّا، فيما يُتوقع أن يبلغ إنتاج زيتون المائدة حوالي 860 طنّا، مسجّلا بذلك تراجعا في الإنتاج بنحو 38 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.
وأفادت رئيسة مكتب الزياتين والأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، سلوى علوي، بأن هذا التراجع الملحوظ يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها المعدلات العادية، خاصة خلال الصائفة الماضية وبداية فصل الخريف، وهو ما أثّر على المردودية العامة لحقول الزيتون وأدى إلى تقلص نسبي في معدلات الإنتاج.
وأضافت أن موسم جني الزيتون، الذي انطلق يوم 29 أكتوبر المنقضي، يشهد تقدما بطيئا بسبب العوامل المناخية المذكورة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة لتقدم الجني 5 بالمائة وفق التحيينات الفنية إلى حدود منتصف نوفمبر الحالي.
وتتراوح نسبة استخراج الزيت، وفق التقديرات الفنية خلال هذه الفترة، بين 8 و16 لترا من كل 100 كلغ، وتتأثر هذه النسبة بالعوامل المناخية وبداية تطور نضج الزيتون خلال انطلاق موسم الجني.
ويبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة بالجهة حوالي 34 ألفا و888 عود زيتون، منها 30 ألفا و900 عود منتج، وتمتد على مساحة تقدر بـ286 هكتارا، موزعة بين 139 هكتارا مطريا و147 هكتارا مرويا.
أما زيتون الزيت، فيبلغ عدد أصوله المنتجة 546 ألفا و500 عود، تمتد على مساحة تقدر بـ7651 هكتارا، منها 6025 هكتارا من الزياتين المطرية و1401 هكتار من الزياتين المروية. ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بالجهة مليونا و119 ألفا و908 أصول، منها 645 ألف أصل حامل للثمار.
وتقدر المساحات الجملية للزياتين بالجهة بـ7739 هكتارا، تمثل 18 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة و40 بالمائة من المساحات المخصصة للأشجار المثمرة بالولاية. وتتوزع أصناف الزياتين إلى 81 بالمائة منتجة و9 بالمائة هرمة و10 بالمائة فتية.
وتُقدّر الحاجيات من اليد العاملة خلال الموسم بنحو 175052 يوم عمل، بما يعادل، وفق التقديرات الأولية، حوالي 1570 موطن شغل موسمي خلال فترة الجني.
وتتميز ولاية بن عروس بتصدرها الترتيب الوطني في إنتاج المشاتل، حيث تتركز بها خمسة منابت. كما يبلغ عدد المعاصر بالجهة 9 معاصر، بطاقة تحويل تقدر بحوالي 1080 طنا يوميا، وبطاقة خزن جملية في حدود 8110 أطنان.
وفي سياق متصل، تم تخصيص المصب القديم بمنطقة بوربيع مساحةً لتجميع وسكب المرجين في أحواضه الأربعة، التي تبلغ طاقة خزنها نحو 15500 متر مكعب من هذه المادة، التي سيتواصل اعتمادها سمادا عضويا للأشجار، بعد أن أثبتت نجاعتها من خلال عديد التجارب المنجزة في ضيعات فلاحية.
وأفادت رئيسة مكتب الزياتين والأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، سلوى علوي، بأن هذا التراجع الملحوظ يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها المعدلات العادية، خاصة خلال الصائفة الماضية وبداية فصل الخريف، وهو ما أثّر على المردودية العامة لحقول الزيتون وأدى إلى تقلص نسبي في معدلات الإنتاج.
وأضافت أن موسم جني الزيتون، الذي انطلق يوم 29 أكتوبر المنقضي، يشهد تقدما بطيئا بسبب العوامل المناخية المذكورة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة لتقدم الجني 5 بالمائة وفق التحيينات الفنية إلى حدود منتصف نوفمبر الحالي.
وتتراوح نسبة استخراج الزيت، وفق التقديرات الفنية خلال هذه الفترة، بين 8 و16 لترا من كل 100 كلغ، وتتأثر هذه النسبة بالعوامل المناخية وبداية تطور نضج الزيتون خلال انطلاق موسم الجني.
ويبلغ العدد الجملي لزياتين المائدة بالجهة حوالي 34 ألفا و888 عود زيتون، منها 30 ألفا و900 عود منتج، وتمتد على مساحة تقدر بـ286 هكتارا، موزعة بين 139 هكتارا مطريا و147 هكتارا مرويا.
أما زيتون الزيت، فيبلغ عدد أصوله المنتجة 546 ألفا و500 عود، تمتد على مساحة تقدر بـ7651 هكتارا، منها 6025 هكتارا من الزياتين المطرية و1401 هكتار من الزياتين المروية. ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بالجهة مليونا و119 ألفا و908 أصول، منها 645 ألف أصل حامل للثمار.
وتقدر المساحات الجملية للزياتين بالجهة بـ7739 هكتارا، تمثل 18 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة و40 بالمائة من المساحات المخصصة للأشجار المثمرة بالولاية. وتتوزع أصناف الزياتين إلى 81 بالمائة منتجة و9 بالمائة هرمة و10 بالمائة فتية.
وتُقدّر الحاجيات من اليد العاملة خلال الموسم بنحو 175052 يوم عمل، بما يعادل، وفق التقديرات الأولية، حوالي 1570 موطن شغل موسمي خلال فترة الجني.
وتتميز ولاية بن عروس بتصدرها الترتيب الوطني في إنتاج المشاتل، حيث تتركز بها خمسة منابت. كما يبلغ عدد المعاصر بالجهة 9 معاصر، بطاقة تحويل تقدر بحوالي 1080 طنا يوميا، وبطاقة خزن جملية في حدود 8110 أطنان.
وفي سياق متصل، تم تخصيص المصب القديم بمنطقة بوربيع مساحةً لتجميع وسكب المرجين في أحواضه الأربعة، التي تبلغ طاقة خزنها نحو 15500 متر مكعب من هذه المادة، التي سيتواصل اعتمادها سمادا عضويا للأشجار، بعد أن أثبتت نجاعتها من خلال عديد التجارب المنجزة في ضيعات فلاحية.
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