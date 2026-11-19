واكب وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مشاركة الوفد التونسي في مسابقات أولمبياد المهن الإفريقية 2026، المنتظمة بالجزائر من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال زيارة أداها، أمس الأربعاء، إلى فضاءات احتضان هذه التظاهرة.وأفادت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأن الزيارة مثّلت مناسبة التقى خلالها الوزير بعدد من من الشباب القاري المشاركين في المسابقات، وتحادث مع المتكونين التونسيين والوفد المرافق لهم، مطّلعا على استعداداتهم وأجواء المنافسات، ومشجعا إياهم على تقديم أفضل ما لديهم والتحلي بروح المسؤولية والانضباط والروح الرياضية، بما يضمن تمثيل تونس وقطاع التكوين المهني أحسن تمثيل.وأكد شوّد، بالمناسبة، أن مشاركة الشباب التونسي في مثل هذه التظاهرات لا تقتصر على خوض المنافسات وتحقيق النتائج، بل تمثل فرصة لإبراز جودة منظومة التكوين المهني والكفاءات الوطنية، والتعريف بمهارات خريجيها وقدرتهم على التميز والمنافسة على المستويين الإفريقي والدولي، بما يعزز إشعاع تونس ويكرّس صورة مشرّفة عن طاقاتها وكفاءاتها الواعدة.وتندرج مشاركة تونس في هذه التظاهرة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال تنمية المهارات والارتقاء بالتكوين المهني، لاسيما في ضوء إعلان وهران حول مستقبل المهارات في إفريقيا، الذي تم اعتماده بمشاركة 29 دولة إفريقية .وتشارك تونس في هذه الدورة بأربعة متكونين في أربعة اختصاصات، ثلاثة منها تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وهي اللحام والتركيب واللحام الصحي والطبخ والمرطبات، فيما يعود اختصاص البستنة بالنظر إلى وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.ويضم الوفد التونسي المتكونين رائد مساعد في اختصاص اللحام والتركيب، ويوسف لبوز في اختصاص اللحام الصحي، وأسامة العويني في اختصاص الطبخ والمرطبات، وأحمد النيفر في اختصاص البستنة، إلى جانب أربعة إطارات بيداغوجية هم وجدي بركوس ووليد الطرابلسي ووجدي الدلالي وحلمي عبيد، فضلا عن المنسق الفني للوفد الناصر القاسمي.