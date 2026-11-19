المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تشارك في القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة ببغداد
شاركت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (ONE) في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقدة من 18 الى 20 نوفمبر الجاري بمعرض بغداد الدولي بالعراق وذلك بحضور ثلّة من رواد ورائدات الأعمال التونسيين
وتأتي هذه المشاركة بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية
وتطوير الشراكات والاستثمارات المشتركة
وأكدت المنظمة، التزامها بمرافقة رواد الأعمال التونسيين وتعزيز حضور المؤسسات التونسية في المحافل الاقتصادية العربية والدولية
وتُقام هذه القمة برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، تحت شعار " نمو متسارع… نجاح ريادي مستدام " بمشاركة 25 دولة ونحو 700 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية وبحضور رفيع المستوى من المسؤولين والمستثمرين وممثلي المنظمات والمؤسسات الاقتصادية
المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (Organisation Nationale des Entrepreneurs) هي منظمة مهنية تونسية تأسست سنة 2020 . وتهدف المنظمة إلى مرافقة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي والتضامني في تونس
رصد
وتأتي هذه المشاركة بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية
وتطوير الشراكات والاستثمارات المشتركة
وأكدت المنظمة، التزامها بمرافقة رواد الأعمال التونسيين وتعزيز حضور المؤسسات التونسية في المحافل الاقتصادية العربية والدولية
وتُقام هذه القمة برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، تحت شعار " نمو متسارع… نجاح ريادي مستدام " بمشاركة 25 دولة ونحو 700 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية وبحضور رفيع المستوى من المسؤولين والمستثمرين وممثلي المنظمات والمؤسسات الاقتصادية
المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (Organisation Nationale des Entrepreneurs) هي منظمة مهنية تونسية تأسست سنة 2020 . وتهدف المنظمة إلى مرافقة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي والتضامني في تونس
رصد
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