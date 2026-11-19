شاركت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (ONE) في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقدة من 18 الى 20 نوفمبر الجاري بمعرض بغداد الدولي بالعراق وذلك بحضور ثلّة من رواد ورائدات الأعمال التونسيينوتأتي هذه المشاركة بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجيةوتطوير الشراكات والاستثمارات المشتركةوأكدت المنظمة، التزامها بمرافقة رواد الأعمال التونسيين وتعزيز حضور المؤسسات التونسية في المحافل الاقتصادية العربية والدوليةوتُقام هذه القمة برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، تحت شعار " نمو متسارع… نجاح ريادي مستدام " بمشاركة 25 دولة ونحو 700 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية وبحضور رفيع المستوى من المسؤولين والمستثمرين وممثلي المنظمات والمؤسسات الاقتصاديةالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال (Organisation Nationale des Entrepreneurs) هي منظمة مهنية تونسية تأسست سنة 2020 . وتهدف المنظمة إلى مرافقة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي والتضامني في تونسرصد