تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بتونس، تظاهرة وطنيّة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، يتم خلالها إعطاء إشارة انطلاق شهر حماية الطفولة لسنة 2026 الذي يمتد من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2026، وذلك يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروسكما ستفتتح الوزارة خلال نفس اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الأخبار بالعاصمة معرض الأمان الرقمي لإبداعات الأطفال ومنتوجاتهم الذي ينظمه المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل تحت شعار "معا من أجل بيئة رقمية آمنة" والذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد 22 نوفمبر 2026وسيكون المعرض مؤثثا بلوحات كرتونيّة من تصميم الأطفال وتظاهرة تحسيسية حول الأمان الرقمي تتضمّن مسارا تفاعليا يمر عبر خمس محطات تطبيقية للتوعية بمختلف جوانب الحماية الرقمية للأطفال وحصة تطبيقية مباشرة من الورشة التربوية للأمان الرقمي