قال الاتحاد ​الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم ‌الخميس إن محاولة إعادة انتخاب ‌الرئيس الحالي جياني ‌إنفانتينو ستواجه منافسة من رئيسي الاتحادين الفرنسي والياباني، فيليب ديالو وكوزو تاشيما.ولم يكن ⁠المدافع السويسري السابق رامون فيجا، الذي أعلن نيته الترشح الشهر الماضي، بين المرشحين الذين أعلن ​عنهم الفيفا.وستكون الانتخابات، المقرر إجراؤها في مارس 2027، المرة الأولى ⁠التي يواجه فيها إنفانتينو منافسا بعد إعادة انتخابه بالتزكية عام 2023.وأعلن ديالو، ⁠رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، ترشحه يوم الاثنين الماضي بدعم من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الممثلة في اللجنة التنفيذية للفيفا ومجلس الفيفا.وأعلن تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، ترشحه في وقت سابق هذا الشهر وقدم ترشيحه ​رسميا أمس الأربعاء.وقال الفيفا في بيان "أُحيلت الترشيحات إلى اللجنة الانتخابية لدراستها واتخاذ قرار بشأن قبول المرشحين. سيتم ‌إخطار الاتحادات الأعضاء في الفيفا بأسماء المرشحين المقترحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 فيفري 2027".وواجه إنفانتينو دعوات ⁠متكررة للاستقالة منذ فشل اقتراحه "فيفا فورورد إنتربرايز" ‌الذي كان يهدف إلى بيع حصص في بطولة كأس العالم والبطولات الكبرى الأخرى.لكن المسؤول السويسري (56 عاما)، الذي يرأس الفيفا منذ عام 2016، يؤكد أنه يحظى بدعم كاف من الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم لضمان إعادة انتخابه.ولعب ‌ديالو، الذي تولى رئاسة الاتحاد ⁠الفرنسي عام 2023، دورا بارزا عندما سحبت فرنسا والاتحادات الأوروبية الأخرى دعمها لإنفانتينو في وقت سابق من ‌العام الحالي على خلفية الجدل الدائر حول اقتراح "فيفا فورورد إنتربرايز".وقال اليويفا يوم الاثنين الماضي "في ظل مخاوف جدية ‌بشأن المسار الذي ⁠يتخذه الفيفا، دعت الاتحادات الوطنية إلى استعادة الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي".