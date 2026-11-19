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السبت 21 نوفمبر 2026



الأحد 22 نوفمبر 2026



قررت الإدارة الوطنية للتحكيم، اليوم الخميس، تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحةلإدارة مباراة «دربي» العاصمة بين، المقررة يوم الأحدبملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة، ضمن الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وسيساعد الحكم الألماني زفاير مواطناه، فيما سيشرفعلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور على ثلاث دفعات أيام الجمعة 20 والسبت 21 والأحد 22 نوفمبر الجاري، انطلاقا من الساعة- نادي حمام الأنف – نجم المتلوي: الحكم، حكم الفار- الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى: الحكم، حكم الفار- أمل حمام سوسة – تقدم ساقية الداير: الحكم، حكم الفار- الملعب التونسي – النادي البنزرتي: الحكم، حكم الفار- الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: الحكم، حكم الفار- النادي الصفاقسي – شبيبة العمران: الحكم، حكم الفار- النادي الإفريقي – الترجي الرياضي: الحكم، حكم الفار- الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان: الحكم، حكم الفار