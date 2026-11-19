الحكم الألماني فيليكس زفاير يدير دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي
قررت الإدارة الوطنية للتحكيم، اليوم الخميس، تعيين طاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زفاير لإدارة مباراة «دربي» العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي، المقررة يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة 14:30، ضمن الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسيساعد الحكم الألماني زفاير مواطناه روبار كمبتر ونيكولاي كيماير، فيما سيشرف باستيان دانكارت على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور على ثلاث دفعات أيام الجمعة 20 والسبت 21 والأحد 22 نوفمبر الجاري، انطلاقا من الساعة 14:30:
الجمعة 20 نوفمبر 2026ملعب حمام الأنف
- نادي حمام الأنف – نجم المتلوي: الحكم خالد قويدر، حكم الفار هيثم قيراط.
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
- الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى: الحكم محمد علي قروية، حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
ملعب بوعلي الحزار بحمام سوسة
- أمل حمام سوسة – تقدم ساقية الداير: الحكم خليل الجري، حكم الفار مجدي بلاغة.
السبت 21 نوفمبر 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
- الملعب التونسي – النادي البنزرتي: الحكم أمير لوصيف، حكم الفار أمير العيادي.
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
- الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: الحكم حسام بولعراس، حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- النادي الصفاقسي – شبيبة العمران: الحكم هيثم الطرابلسي، حكم الفار أيمن النصري.
الأحد 22 نوفمبر 2026ملعب حمادي العقربي برادس
- النادي الإفريقي – الترجي الرياضي: الحكم فيليكس زفاير (ألمانيا)، حكم الفار باستيان دانكارت (ألمانيا).
ملعب جرجيس
- الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان: الحكم فرج عبد اللاوي، حكم الفار غازيغاز امدييا (البرتغال).
وسيساعد الحكم الألماني زفاير مواطناه روبار كمبتر ونيكولاي كيماير، فيما سيشرف باستيان دانكارت على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).
وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور على ثلاث دفعات أيام الجمعة 20 والسبت 21 والأحد 22 نوفمبر الجاري، انطلاقا من الساعة 14:30:
الجمعة 20 نوفمبر 2026ملعب حمام الأنف
- نادي حمام الأنف – نجم المتلوي: الحكم خالد قويدر، حكم الفار هيثم قيراط.
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
- الأولمبي الباجي – مستقبل المرسى: الحكم محمد علي قروية، حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
ملعب بوعلي الحزار بحمام سوسة
- أمل حمام سوسة – تقدم ساقية الداير: الحكم خليل الجري، حكم الفار مجدي بلاغة.
السبت 21 نوفمبر 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
- الملعب التونسي – النادي البنزرتي: الحكم أمير لوصيف، حكم الفار أمير العيادي.
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
- الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: الحكم حسام بولعراس، حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش (سلوفينيا).
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- النادي الصفاقسي – شبيبة العمران: الحكم هيثم الطرابلسي، حكم الفار أيمن النصري.
الأحد 22 نوفمبر 2026ملعب حمادي العقربي برادس
- النادي الإفريقي – الترجي الرياضي: الحكم فيليكس زفاير (ألمانيا)، حكم الفار باستيان دانكارت (ألمانيا).
ملعب جرجيس
- الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان: الحكم فرج عبد اللاوي، حكم الفار غازيغاز امدييا (البرتغال).
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