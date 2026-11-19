تسلمت الشركة التونسية للشحن والترصيف، أمس الأربعاء بميناء رادس، قبانين متحركين على عجلات مطاطية من صنع الشركة العالمية "Konecranes" وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الرامي إلى تطوير معدات المناولة وتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ التونسيةوتبلغ الكلفة الجملية لهذه المعدات حوالي 47 مليون دينار والمدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للشركة لسنة 2025ويهدف هذا الاقتناء الى تحسين مردودية ميناء رادس والرفع من إنتاجيته ونجاعة عمليات المناولة، فضلا عن تطوير قدرات ميناء صفاقس وتحديث أسطول معدات العمل بالموانئوتندرج هذه الاستثمارات في إطار جهود الشركة التونسية للشحن والترصيف لتجديد تجهيزاتها واعتماد أحدث التكنولوجيات في مجال المناولة والارتقاء بجودة الخدمات المينائية وتعزيز تنافسية الموانئ التونسية بما يدعم حركة المبادلات التجارية والاقتصاد الوطنيومن المنتظر، أن تتسلم الشركة، يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، قبانا ثالثا موجها لميناء صفاقس بما من شأنه دعم قدرات هذا الميناء في مجال مناولة السفن والبضائع