انطلقت بجزر قرقنة، اليوم الخميس، فعاليات اللقاء الافتتاحي للمشروع النموذجي لتعزيز التصرف المستدام في الموارد السمكية من خلال تركيز شعاب اصطناعية ودعم الحوكمة التشاركية بالمحمية البحرية والساحلية المستقبلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنةويندرج المشروع، الذي يتواصل تنفيذه من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، ضمن برنامج FishEBM MED، بالتنسيق الفني مع مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، ويهدف إلى إرساء مقاربة متكاملة للتصرف في الموارد السمكية تقوم على النظم البيئية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية الثروات البحرية.ويتضمن المشروع مكوّنين متكاملين، تشرف على تنفيذهما كل من جمعية Kantara Save Earth وجمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه (AKDDCL).ويتعلق المكوّن الأول بإعادة التأهيل البيئي من خلال تركيز شعاب اصطناعية، انطلاقا من التشاور مع البحارة وإنجاز الدراسات التحضيرية، وصولا إلى تصنيع هذه الشعاب وتركيزها في مواقع بحرية يتم تحديدها بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بهدف توفير موائل ملائمة للكائنات البحرية ودعم التنوع البيولوجي.وتتولى تنفيذ المكوّن الثاني، جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه، ويشمل متابعة التطور البيئي للشعاب الاصطناعية من خلال وضع بروتوكول علمي للرصد وتنظيم حملات ميدانية لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموائل البحرية، إلى جانب إحداث فضاء متنقل للتوعية والتربية البيئية وتهيئة مسلك تحت مائي ذي طابع بيئي وتربوي.ويولي المشروع أهمية خاصة لإشراك البحارة التقليديين في مختلف مراحل الإنجاز، من خلال لقاءات تشاورية وورشات عمل تشاركية تجمعهم بالجمعيات والمؤسسات العلمية والهياكل العمومية، بما يتيح الاستفادة من معارفهم المحلية وخبراتهم الميدانية في اختيار الحلول الملائمة لخصوصيات المنظومة البحرية بقرقنة.كما يتضمن أنشطة تحسيسية وتربوية تستهدف النساء والشباب والمجتمع المحلي والزوار، بهدف التعريف بالثروات الطبيعية البحرية للجزيرة وتثمين نتائج المشروع ونشر المعارف البيئية.ومن المنتظر أن تساهم نتائج عمليات الرصد والمتابعة العلمية في تقييم آثار تركيز الشعاب الاصطناعية على الموائل البحرية والتنوع البيولوجي، واستخلاص توصيات عملية بشأن استدامة هذه التدخلات وإمكانية اعتماد المقاربة ذاتها في مناطق ساحلية أخرى بالبحر الأبيض المتوسط.ويمثل هذا المشروع امتدادا للمجهودات الرامية إلى تعزيز الحوكمة التشاركية بالمحمية البحرية والساحلية المستقبلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنة، ودعم التعاون بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والجمعيات المحلية والبحارة ومختلف الهياكل المتدخلة، بما يضمن التوفيق بين حماية الموارد البحرية واستدامة أنشطة الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش المجتمعات الساحلية.