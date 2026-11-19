تستأنف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها بداية من يوم غد الجمعة، بإجراء الدفعة الأولى من الجولة الثامنة، التي تتضمن ثلاث مباريات تنطلق جميعها على الساعة، حيث يستقبل أمل حمام سوسة تقدم ساقية الداير، ويواجه نادي حمام الأنف نجم المتلوي، فيما يتحول مستقبل المرسى إلى باجة لملاقاة الأولمبي الباجي.وسيكون ملعب بوعلي الحوار مسرحًا لمواجهة متباينة بين أمل حمام سوسة، صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب برصيدبعد خوض سبع مباريات، وتقدم ساقية الداير الذي يحتل المرتبة السادسة برصيدويتسلح أبناء الأمل بفسحة من الأمل لتحقيق أول انتصار لهم هذا الموسم، مستفيدين من عودة المخضرم شهاب الليلي إلى تدريب الفريق، بعد تجربة سابقة ساهم خلالها في صعوده إلى قسم الأضواء في أعقاب موسم 2007-2008.وسيكون شهاب الليلي، المدرب الثالث لأمل حمام سوسة هذا الموسم، أمام مهمة إحداث رجة نفسية وإيجاد الوصفة الكفيلة بتحقيق الانتصار الأول لزملاء القائد غازي عبد الرزاق.غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام مفاجأة بداية الموسم، تقدم ساقية الداير، تحت إشراف مدربه يسري بن كحلة، الذي قاد الفريق إلى تقديم نفسه كأحد أفضل الأندية في انطلاقة الموسم الحالي، رغم خوضه أول تجربة في تاريخه ضمن الرابطة المحترفة الأولى.ويسعى أبناء التقدم إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب بوعلي الحوار، بعدما نجح زملاء الحارس المتألق عبد القادر شوية في كبح جماح هجوم النادي الإفريقي خلال الجولة الفارطة، التي انتهت بالتعادل دون أهداف على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.وعلى ملعب حمام الأنف، سيكون فريق بوقرنين، صاحب المرتبة، أمام اختبار تجاوز نجم المتلوي، صاحب المرتبةوبعد بداية مخيبة شهدت أربع هزائم متتالية، حقق أبناء المدرب شمس الدين الذوادي نتائج إيجابية في الجولات الثلاث الموالية، بداية بالعودة بانتصار من أولمبي سوسة على حساب النجم الساحلي، ثم التعادل بالنتيجة ذاتهاأمام شبيبة العمران، قبل التعادل في دربي الضاحيتين أمام مستقبل المرسى خارج القواعد.ويرنو زملاء القائد شهاب بن فرج إلى مواصلة حصد النقاط، لكن المواجهة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات أمام نجم المناجم، المنتعش بتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.وجاء انتصار زملاء أيوب التليلي في الأنفاس الأخيرة من مواجهة الجولة الفارطة أمام الترجي الجرجيسي، وهو ما مكّن الفريق من التقدم عدة مراتب في جدول الترتيب، ومنح أبناء المدرب أمين قارة حافزًا إضافيًا للبناء على ذلك الفوز ومواصلة حصد النقاط، رغم الظروف المادية الصعبة التي ألقت بظلالها على الوضعية العامة للفريق.أما على ملعب بوجمعة الكميتي، فستحمل مباراة الأولمبي الباجي ومستقبل المرسى أكثر من مواجهة، أبرزها لقاء المدرب القديم الجديد لفريق اللقالق طارق جراية، بمدرب مستقبل المرسى عماد بن يونس.وسيكون طارق جراية أمام مهمة قيادة الأولمبي الباجي، صاحب المركز، إلى تحقيق أول انتصار له في بداية موسم صعبة على زملاء شاهين السماوي، شهدت تسجيل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من بينها هزيمتان داخل القواعد.وتكتسي المباراة طابعًا خاصًا بالنسبة إلى أبناء باجة، أمام مستقبل المرسى الذي حقق خلال الموسم الماضي انتصارًا عريضًا وتاريخيًا على أرضية ملعب بوجمعة الكميتي، بنتيجة، قبل أن يجدد فوزه في مباراة الإياب بنتيجةعلى ملعب عبد العزيز الشتيوي.أما مستقبل المرسى، صاحب المرتبةمع مباراة منقوصة، فسيكون مطالبًا بتأكيد قيمة رصيده البشري، بعد التعزيزات الهامة التي قام بها في مختلف الخطوط مع بداية الموسم. غير أن الفريق اكتفى بتحقيق انتصار وحيد، كان أمام نجم المتلوي، وهو ما يضع المدرب عماد بن يونس تحت ضغط تحقيق تطلعات جماهير الأخضر والأصفر والذهاب بعيدًا في منافسات الموسم الجاري.