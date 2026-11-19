تنظم أقسام الطب الفيزيائي واعادة التأهيل الوظيفي بمعهد محمد القصاب لجراحة العظام بمنوبة، يوما مفتوحا حول القدم السكري، وذلك يوم السبت 21 نوفمبر الجاري بمقر العيادات الخارجية بحي الأمل بمنوبةويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار اليوم العالمي لداء السكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل عام للتوعية من مخاطر داء السكريويهدف هذا اليوم الى توعية مرضى السكري وعائلاتهم بمخاطر مضاعفات القدم السكري والكشف المبكر عن اعتلال الأعصاب أوالجروح الخفية لدى مرضى السكري فضلا عن نشر الوعي بطرق الفحص اليومي للقدم والنظافة واختيار الأحذية المناسبة لتخفيف الضغط وتعزيز التنسيق بين مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية لتوجيه الحالات وتقديم الرعاية المناسبةويتضمن البرنامج فحوصات سريرية للقدم وتقييم عوامل الخطورة للعموم ومرضى السكري وورشات وحصص توعوية حول كيفية اختيار الأحذية الطبية أوالملائمة وتقليل نقاط الضغط على باطن القدم وإحالة الحالاتالتي تحتاج إلى متابعة أوتدخل متخصص ضمن الهياكل الصحية المعنيةوسيتم، بمناسبة هذا اليوم تجديد اتفاقية التربص بين المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ومعهد محمد القصاب لجراحة العظاموتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين وإعادة تنشيط شراكتهما وفتح آفاق جديدة للتكامل والعمل المشترك في مجال الرياضة والصحةكما تعكس هذه الخطوة الديناميكية التي ينتهجها المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد من خلال الانفتاح على محيطه المهني والصحي وتعزيز الربط بين التكوين الجامعي والممارسة المهنية والبحث العلمي بما يستجيب للحاجيات المتجددة لقطاع الصحة