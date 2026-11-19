تنظم مدرسة علوم التمريض بجندوبة، يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، تظاهرة علمية وتوعوية بعنوان "الأمراض المرتبطة بالتدخين ... الوقاية والمرافقة والتقصي"، وذلك تحت شعار "جندوبة دون تدخين".وتهدف التظاهرة إلى التعريف بمخاطر التدخين وانعكاساته على الصحة والتحسيس بأهمية الوقاية والتقصي المبكر للأمراض المرتبطة به فضلا عن التعريف بآليات المرافقة والدعم الصحي والنفسي لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.وتنتظم هذه التظاهرة بإشراف الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وفي إطار المركب الجامعي المتنقل بالشراكة مع كلية الطب بتونس وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة.ويتضمن البرنامج مداخلات علمية وورشات تطبيقية حول الأمراض المرتبطة بالتدخين ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وسرطان القصبات والرئة إلى جانب سبل المساعدة على الإقلاع عن التدخين.كما يتناول البرنامج أهمية التقصي المبكر لسرطان الرئة باستخدام التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة ومراحل التكفل الطبي بالمريض ومتابعته في حال ثبوت وجود مؤشرات تستوجب التدخل إثر الفحص.وتشمل التظاهرة أيضا فضاءات تحسيسية تفاعلية لتقديم الإرشادات الصحية وورشة تطبيقية في الإسعافات الأولية حول التوقف القلبي التنفسي لدى المدخنين تتطرق إلى التعرف على العلامات المنذرة وطرق التدخل السريع من خلال الإنعاش القلبي الرئوي واستعمال جهاز مزيل الرجفان.رصد