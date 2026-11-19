نظمت الغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة والجمعية التونسية للسيارات، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، زيارة لوفد من إقليم نافارا الإسباني إلى تونس بهدف تعزيز المبادلات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون والشراكة في المجالين الصناعي والتكنولوجي، ولاسيما في قطاع صناعة السياراتوتم خلال هذه الزيارة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية للسيارات وجمعية صناعة السيارات بنافارا لدعم التقارب بين المنظومتين الصناعيتين في مجال السيارات وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الفاعلين الصناعيين والتكنولوجيينوتضمن برنامج الزيارة لقاءات وزيارات ميدانية شملت الجامعة الدولية بتونس وعددا من المؤسسات الصناعية، وهي "كوفات" و"كوفيكاب" و"كافيو أوتوموتيف" ببرج السدرية إلى جانب الاطلاع على معرض SAPRI ومخبر التنقل (Mobility Lab) وذلك بهدف تحديد مجالات التكامل بين المنظومتين الصناعيتين التونسية والإسبانية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الناشطة في البلدينوتندرج هذه المبادرة، في إطار جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز التقارب بين المؤسسات التونسية والإسبانية وتطوير الشراكات الثنائية خاصة في قطاعات صناعة السيارات والابتكار والتكنولوجيات الحديثةوضم الوفد، الذي ترأسه المستشار المكلف بالصناعة والانتقال الإيكولوجي والرقمي للمؤسسات بحكومة نافارا، ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الإسبانية من بينها وكالة الاستثمار في نافارا ومركز نافارا للابتكار التكنولوجي وجمعية صناعة السيارات بالإقليم فضلا عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بنافارا