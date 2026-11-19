بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة
تُقام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين، يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولىالاثنين 23 نوفمبر 2026
الملعب البلدي ببن عروس
- سبورتينغ بن عروس - النجم الخلادي
ملعب مصطفى عمارة بسوسة
- الملعب السوسي - مستقبل سليمان
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
- مكارم المهدية - الهلال الشابي
الملعب البلدي ببوحجلة
- بعث بوحجلة - هلال مساكن
الملعب البلدي بعقارب
- كوكب عقارب - سكك الحديد الصفاقسي
ملعب 2 مارس بصفاقس
- المحيط القرقني - مستقبل قابس
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
- اتحاد تطاوين - جمعية مقرين
المجموعة الثانيةالاثنين 23 نوفمبر 2026
ملعب بوشمة
- أمل بوشمة - أولمبيك الكاف
ملعب العجمي سليم بالمكنين
- سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
ملعب فرحات حشاد بأريانة
- جمعية أريانة - الشبيبة القيروانية
ملعب صالح المرداسي بجندوبة
- جندوبة الرياضية - اتحاد قصور الساف
ملعب القلعة الصغرى
- القلعة الرياضية - النادي القربي
ملعب زريق بقابس
- الملعب القابسي - مستقبل القصرين
ملعب الرديف
- هلال الرديف - قوافل قفصة
المجموعة الأولىالاثنين 23 نوفمبر 2026
الملعب البلدي ببن عروس
- سبورتينغ بن عروس - النجم الخلادي
ملعب مصطفى عمارة بسوسة
- الملعب السوسي - مستقبل سليمان
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
- مكارم المهدية - الهلال الشابي
الملعب البلدي ببوحجلة
- بعث بوحجلة - هلال مساكن
الملعب البلدي بعقارب
- كوكب عقارب - سكك الحديد الصفاقسي
ملعب 2 مارس بصفاقس
- المحيط القرقني - مستقبل قابس
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
- اتحاد تطاوين - جمعية مقرين
المجموعة الثانيةالاثنين 23 نوفمبر 2026
ملعب بوشمة
- أمل بوشمة - أولمبيك الكاف
ملعب العجمي سليم بالمكنين
- سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
ملعب فرحات حشاد بأريانة
- جمعية أريانة - الشبيبة القيروانية
ملعب صالح المرداسي بجندوبة
- جندوبة الرياضية - اتحاد قصور الساف
ملعب القلعة الصغرى
- القلعة الرياضية - النادي القربي
ملعب زريق بقابس
- الملعب القابسي - مستقبل القصرين
ملعب الرديف
- هلال الرديف - قوافل قفصة
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