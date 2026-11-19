المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



تُقام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين، يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، انطلاقًا من الساعة، وفق البرنامج التالي:- سبورتينغ بن عروس - النجم الخلادي- الملعب السوسي - مستقبل سليمان- مكارم المهدية - الهلال الشابي- بعث بوحجلة - هلال مساكن- كوكب عقارب - سكك الحديد الصفاقسي- المحيط القرقني - مستقبل قابس- اتحاد تطاوين - جمعية مقرين- أمل بوشمة - أولمبيك الكاف- سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين- جمعية أريانة - الشبيبة القيروانية- جندوبة الرياضية - اتحاد قصور الساف- القلعة الرياضية - النادي القربي- الملعب القابسي - مستقبل القصرين- هلال الرديف - قوافل قفصة