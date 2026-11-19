بهدف ضبط استراتيجيات الارتقاء بالعمل الثقافي وتعزيز التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين، اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي يوم أمس الأربعاء بعدد من مديري المؤسسات الثقافية العمومية بالإقليم الثاني.وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جملة من المشاغل من أبرزها ضرورة ايجاد صيغة مغايرة للمعمول به حاليا على مستوى توقيت العمل في المؤسسات الثقافية، وفي هذا السياق أكدت الصرارفي أنه يتم الاشتغال على​ إطلاق مشروع هيكلي لتجديد أوقات العمل في المؤسسات الثقافية وملاءمتها مع طبيعة العمل الثقافي ومتطلبات الجمهور.كما تمت إثارة مسألة ​تزويد المكتبات بالكتب والمراجع والإصدارات الحديثة خاصة تلك الموجهة للأطفال والناشئة، فضلا عن دعم نوادي السينما في دور الثقافة بتخصيص موارد مالية يُسندها المركز الوطني للسينما والصورة لإصلاح آلات العرض السينمائي الرقمي DCP وذلك بالشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي.وشارك في هذا الاجتماع التنسيقي الموسّع عدد من مديري المركبات الثقافية ودور الثقافة والمكتبات العمومية في كل من ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.وفي مستهل هذا الاجتماع توجّهت وزيرة الشؤون الثقافية بكلمة تناولت فيها أهمية الإعداد الجيد للموسم الثقافي 2026-2027 وضرورة تجاوز بعض الإخلالات والنقائص ووجوب تضافر الجهود للعمل بنجاعة وفاعلية في المؤسسات الثقافية للنهوض بالمشهد الثقافي الوطني، مع إيلاء عناية فائقة بالنظافة والبنية الأساسية وواجهات المؤسسات الثقافية لضمان بيئة حاضنة للإبداع.وشددت الوزيرة على أهمية الاجتماع الدوري بين المندوبين ومنظوريهم وتباحث الاخلالات والنقائص، إن وجدت، بالإضافة إلى إحكام التنسيق الإداري بين مختلف الهياكل المتداخلة لاستقدام الفنانين الأجانب لضمان استقبال يليق بضيوف تونس من فنانين ومبدعين.وتم التطرق خلال الاجتماع أيضا، للعمل على مزيد الاعتناء بخصوصيات الجهة، على مستوى برمجة التظاهرات المحلية، فضلا عن ​معالجة وضعية التجهيزات والمعدات والشروع في جرد التجهيزات التي زال الانتفاع بها لتسوية وضعيتها وتعويضها.