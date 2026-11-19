شرع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة مهمة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والمقدّرة اعتماداتها بـ، مقابل نحوسنة 2026، مسجلة تطورًا بنسبةوتتوزع الاعتمادات المقترحة على أربعة برامج، يستأثر فيهابنصيب الأسد، بقيمة، يليه برنامج النقل البحري والموانئ باعتمادات قدرها، ثم برنامج القيادة والمساندة بـ، وبرنامج الطيران المدني بـوتبلغ نفقات التأجير ضمن مهمة النقل، في حين تُقدّر نفقات الاستثمار بـويستأثر النقل البري بنحومن الاعتمادات الجملية لمهمة النقل، يُخصّص منها حواليلنفقات دعم النقل وللمشاريع التنموية.وتتمثل أبرز توجهات برنامج الطيران المدني، الذي ضُبطت نفقاته في حدودلسنة 2027، مقابلسنة 2026، في إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني، وتنمية النقل الجوي الداخلي والدولي، وتحسين الإشراف على السلامة وأمن الطيران والارتقاء بجودة الخدمات، فضلاً عن تنشيط المطارات الداخلية وتهيئة بنيتها التحتية وفق المعايير الدولية.أما برنامج النقل البحري والموانئ، فتُخصّص حواليمن اعتماداته لدعم النقل وللمشاريع التنموية.وتشمل أبرز المشاريع المبرمجة في هذا المجال تمكين الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من قسط أول بقيمةلاقتناء سفينة جديدة، وتوفير اعتمادات قدرهالشركة ميناء النفيضة، تُخصّص أساسًا لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز الميناء.وفي إطار برنامج القيادة والمساندة، ستُخصّص نسبةمن النفقات التنموية المدرجة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي، للمساهمة في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب مشاريع تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي، وتأهيل مركز التوقعات الجوية، وتطوير شبكة محطات الرصد بالمطارات.وتندرج هذه البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للفترة، التي تهدف إلى إرساء منظومة نقل حديثة وناجعة تضمن حق التنقل الآمن والعادل لجميع المواطنين، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتواكب التحولات التكنولوجية والبيئية.