البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2027 المقدّرة بـ1321 مليون دينار
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة مهمة وزارة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والمقدّرة اعتماداتها بـ1321,480 مليون دينار، مقابل نحو 1267,300 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تطورًا بنسبة 4,3 بالمائة.
وتتوزع الاعتمادات المقترحة على أربعة برامج، يستأثر فيها برنامج النقل البري بنصيب الأسد، بقيمة 1208,951 مليون دينار، يليه برنامج النقل البحري والموانئ باعتمادات قدرها 49,917 مليون دينار، ثم برنامج القيادة والمساندة بـ45,442 مليون دينار، وبرنامج الطيران المدني بـ17,170 مليون دينار.
وتبلغ نفقات التأجير ضمن مهمة النقل 30,571 مليون دينار، في حين تُقدّر نفقات الاستثمار بـ7,850 مليون دينار.
ويستأثر النقل البري بنحو 92 بالمائة من الاعتمادات الجملية لمهمة النقل، يُخصّص منها حوالي 57 بالمائة لنفقات دعم النقل و43 بالمائة للمشاريع التنموية.
وتتمثل أبرز توجهات برنامج الطيران المدني، الذي ضُبطت نفقاته في حدود 17,170 مليون دينار لسنة 2027، مقابل 14,236 مليون دينار سنة 2026، في إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني، وتنمية النقل الجوي الداخلي والدولي، وتحسين الإشراف على السلامة وأمن الطيران والارتقاء بجودة الخدمات، فضلاً عن تنشيط المطارات الداخلية وتهيئة بنيتها التحتية وفق المعايير الدولية.
أما برنامج النقل البحري والموانئ، فتُخصّص حوالي 40 بالمائة من اعتماداته لدعم النقل و52 بالمائة للمشاريع التنموية.
وتشمل أبرز المشاريع المبرمجة في هذا المجال تمكين الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من قسط أول بقيمة 5 ملايين دينار لاقتناء سفينة جديدة، وتوفير اعتمادات قدرها 13,992 مليون دينار لشركة ميناء النفيضة، تُخصّص أساسًا لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز الميناء.
وفي إطار برنامج القيادة والمساندة، ستُخصّص نسبة 34,9 بالمائة من النفقات التنموية المدرجة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي، للمساهمة في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب مشاريع تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي، وتأهيل مركز التوقعات الجوية، وتطوير شبكة محطات الرصد بالمطارات.
وتندرج هذه البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للفترة 2026-2030، التي تهدف إلى إرساء منظومة نقل حديثة وناجعة تضمن حق التنقل الآمن والعادل لجميع المواطنين، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتواكب التحولات التكنولوجية والبيئية.
وتتوزع الاعتمادات المقترحة على أربعة برامج، يستأثر فيها برنامج النقل البري بنصيب الأسد، بقيمة 1208,951 مليون دينار، يليه برنامج النقل البحري والموانئ باعتمادات قدرها 49,917 مليون دينار، ثم برنامج القيادة والمساندة بـ45,442 مليون دينار، وبرنامج الطيران المدني بـ17,170 مليون دينار.
وتبلغ نفقات التأجير ضمن مهمة النقل 30,571 مليون دينار، في حين تُقدّر نفقات الاستثمار بـ7,850 مليون دينار.
ويستأثر النقل البري بنحو 92 بالمائة من الاعتمادات الجملية لمهمة النقل، يُخصّص منها حوالي 57 بالمائة لنفقات دعم النقل و43 بالمائة للمشاريع التنموية.
وتتمثل أبرز توجهات برنامج الطيران المدني، الذي ضُبطت نفقاته في حدود 17,170 مليون دينار لسنة 2027، مقابل 14,236 مليون دينار سنة 2026، في إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني، وتنمية النقل الجوي الداخلي والدولي، وتحسين الإشراف على السلامة وأمن الطيران والارتقاء بجودة الخدمات، فضلاً عن تنشيط المطارات الداخلية وتهيئة بنيتها التحتية وفق المعايير الدولية.
أما برنامج النقل البحري والموانئ، فتُخصّص حوالي 40 بالمائة من اعتماداته لدعم النقل و52 بالمائة للمشاريع التنموية.
وتشمل أبرز المشاريع المبرمجة في هذا المجال تمكين الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من قسط أول بقيمة 5 ملايين دينار لاقتناء سفينة جديدة، وتوفير اعتمادات قدرها 13,992 مليون دينار لشركة ميناء النفيضة، تُخصّص أساسًا لتحيين دراسات السوق والدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز الميناء.
وفي إطار برنامج القيادة والمساندة، ستُخصّص نسبة 34,9 بالمائة من النفقات التنموية المدرجة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي، للمساهمة في تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، إلى جانب مشاريع تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي، وتأهيل مركز التوقعات الجوية، وتطوير شبكة محطات الرصد بالمطارات.
وتندرج هذه البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للفترة 2026-2030، التي تهدف إلى إرساء منظومة نقل حديثة وناجعة تضمن حق التنقل الآمن والعادل لجميع المواطنين، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتواكب التحولات التكنولوجية والبيئية.
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