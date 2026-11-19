تُوّج جراح العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب بصفاقس،، بجائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» (JCI TOYP 2026)، في فئة، وذلك خلال المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية، الذي انتظم يوم 16 نوفمبر الجاري بمدينة كلارك بالفلبين.ويأتي هذا التتويج تقديراً لإسهاماته في تطوير جراحة العيون بالقطاع الصحي العمومي، من خلال إحداثبالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس.ويعمل ياسين بلغيث بولاية قابس، حيث يحرص على توفير التجهيزات الطبية الضرورية لتطوير الجراحة الدقيقة في طب العيون، بالتنسيق مع وزارة الصحة.وتمكن الطبيب، خلال سنتين، من إجراء، شملت تدخلات دقيقة، من بينها، وأول عملية استئصال للجسم الزجاجي، وأول عملية زرع قرنية بجهة قابس.كما ساهم في تكوين أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي بقابس، وقاد قوافل طبية شملت، فضلاً عن تنظيم بعثات تكوينية سنوية في جيبوتي لفائدة أطباء العيون، والمشاركة في مؤتمرات وتظاهرات علمية دولية.ومن بين التدخلات الطبية التي أنجزها، عملية مكّنت مريضة في السبعين من عمرها من استعادة بصرها بعد نحويُذكر أن تونس سجلتضمن قائمة العشرة الفائزين بجائزة «JCI TOYP 2026»، وهم ياسين بلغيث في فئة الابتكار الطبي، وآمنة الميزوني في فئة الإنجاز الثقافي، وخديجة معالج في فئة الطفولة والسلام وحقوق الإنسان.وتُعدّ جائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» (JCI TOYP) مبادرة سنوية تنظمها الغرفة الفتية الدولية (Junior Chamber International)، وتهدف إلى تكريم عشرة شبان من مختلف أنحاء العالم تقل أعمارهم عن، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة وإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم، كل في مجال اختصاصه.وتشمل الجائزة عدة مجالات، من بينها الابتكار الطبي والعلوم والتكنولوجيا والقيادة والأعمال والإنجاز الثقافي والعمل الإنساني.