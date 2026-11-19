ياسين بلغيث يفوز بجائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» في فئة الابتكار الطبي
تُوّج جراح العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب بصفاقس، ياسين بلغيث، بجائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» (JCI TOYP 2026)، في فئة الابتكار الطبي، وذلك خلال المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية، الذي انتظم يوم 16 نوفمبر الجاري بمدينة كلارك بالفلبين.
ويأتي هذا التتويج تقديراً لإسهاماته في تطوير جراحة العيون بالقطاع الصحي العمومي، من خلال إحداث أول وحدة متطورة لجراحة العيون بالجنوب التونسي بالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس.
ويعمل ياسين بلغيث بولاية قابس، حيث يحرص على توفير التجهيزات الطبية الضرورية لتطوير الجراحة الدقيقة في طب العيون، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتمكن الطبيب، خلال سنتين، من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة، من بينها أول عملية زرع قرنية اصطناعية مؤقتة في تونس، وأول عملية استئصال للجسم الزجاجي، وأول عملية زرع قرنية بجهة قابس.
كما ساهم في تكوين أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي بقابس، وقاد قوافل طبية شملت أكثر من 20 منطقة ريفية، فضلاً عن تنظيم بعثات تكوينية سنوية في جيبوتي لفائدة أطباء العيون، والمشاركة في مؤتمرات وتظاهرات علمية دولية.
ومن بين التدخلات الطبية التي أنجزها، عملية مكّنت مريضة في السبعين من عمرها من استعادة بصرها بعد نحو عشر سنوات من فقدانه.
يُذكر أن تونس سجلت ثلاثة متوجين ضمن قائمة العشرة الفائزين بجائزة «JCI TOYP 2026»، وهم ياسين بلغيث في فئة الابتكار الطبي، وآمنة الميزوني في فئة الإنجاز الثقافي، وخديجة معالج في فئة الطفولة والسلام وحقوق الإنسان.
وتُعدّ جائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» (JCI TOYP) مبادرة سنوية تنظمها الغرفة الفتية الدولية (Junior Chamber International)، وتهدف إلى تكريم عشرة شبان من مختلف أنحاء العالم تقل أعمارهم عن 40 سنة، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة وإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم، كل في مجال اختصاصه.
وتشمل الجائزة عدة مجالات، من بينها الابتكار الطبي والعلوم والتكنولوجيا والقيادة والأعمال والإنجاز الثقافي والعمل الإنساني.
ويأتي هذا التتويج تقديراً لإسهاماته في تطوير جراحة العيون بالقطاع الصحي العمومي، من خلال إحداث أول وحدة متطورة لجراحة العيون بالجنوب التونسي بالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس.
ويعمل ياسين بلغيث بولاية قابس، حيث يحرص على توفير التجهيزات الطبية الضرورية لتطوير الجراحة الدقيقة في طب العيون، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وتمكن الطبيب، خلال سنتين، من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية، شملت تدخلات دقيقة، من بينها أول عملية زرع قرنية اصطناعية مؤقتة في تونس، وأول عملية استئصال للجسم الزجاجي، وأول عملية زرع قرنية بجهة قابس.
كما ساهم في تكوين أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي بقابس، وقاد قوافل طبية شملت أكثر من 20 منطقة ريفية، فضلاً عن تنظيم بعثات تكوينية سنوية في جيبوتي لفائدة أطباء العيون، والمشاركة في مؤتمرات وتظاهرات علمية دولية.
ومن بين التدخلات الطبية التي أنجزها، عملية مكّنت مريضة في السبعين من عمرها من استعادة بصرها بعد نحو عشر سنوات من فقدانه.
يُذكر أن تونس سجلت ثلاثة متوجين ضمن قائمة العشرة الفائزين بجائزة «JCI TOYP 2026»، وهم ياسين بلغيث في فئة الابتكار الطبي، وآمنة الميزوني في فئة الإنجاز الثقافي، وخديجة معالج في فئة الطفولة والسلام وحقوق الإنسان.
وتُعدّ جائزة «أفضل عشرة شبان متميزين في العالم» (JCI TOYP) مبادرة سنوية تنظمها الغرفة الفتية الدولية (Junior Chamber International)، وتهدف إلى تكريم عشرة شبان من مختلف أنحاء العالم تقل أعمارهم عن 40 سنة، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة وإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم، كل في مجال اختصاصه.
وتشمل الجائزة عدة مجالات، من بينها الابتكار الطبي والعلوم والتكنولوجيا والقيادة والأعمال والإنجاز الثقافي والعمل الإنساني.
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