أفاد المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بأن الانتشار الكثيف لقناديل البحر، المسجّل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026 على عدد من السواحل التونسية، لا سيما في مناطق تونس والمنستير والمهدية ونابل وبنزرت، يمكن تفسيره بعدة عوامل بيئية وبشرية.وأوضح المعهد أن هذه العوامل تتمثل في، الذي قد يؤثر في نمو بعض الأنواع وتكاثرها، و، الذي من شأنه أن يقلل من ضغط الافتراس والمنافسة على الموارد الغذائية، فضلاً عن ظاهرةكما يمكن أن تساهم أعمال تهيئة السواحل في هذه الظاهرة، من خلال توفير ركائز صلبة إضافية ملائمة لتثبّت السلائل (Polypes)، وهي المرحلة القاعية الثابتة من دورة حياة العديد من أنواع قناديل البحر.وبيّن المعهد، وفق ما نشره على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، أن المشاهدات شملت، على وجه الخصوص،، وهو نوع دخيل على البحر الأبيض المتوسط، معروف بقدرته على إحداث لسعات مؤلمة، إضافة إلى، وهو أيضاً نوع دخيل، إلا أن لسعاته تكون عادة خفيفة.وتُعدّ قناديل البحر من العوالق الحيوانية الهلامية، وتتأثر تحركاتها بدرجة كبيرة بالتيارات البحرية والظروف الهيدروديناميكية، فيما تتكوّن أجسامها من حواليوتنتمي هذه الكائنات إلى شعبة اللاسعات (Cnidaria)، التي تتميز بامتلاكها خلايا متخصصة قادرة على إحداث لسعات متفاوتة الحدة. ورغم أن وجود قناديل البحر يُعدّ ظاهرة طبيعية في النظم البيئية البحرية، فإن أعدادها قد تشهد كثافة مرتفعة جداً.وأكد المعهد ضرورة التمييز بينوبين التجمعات المؤقتة للأفراد، التي ترتبط غالباً بالتيارات البحرية والرياح، وقد تؤدي إلى تركّز أعداد كبيرة منها في مناطق ساحلية محددة، دون أن يعكس ذلك بالضرورة زيادة حقيقية في أعدادها.وأشار المعهد إلى أن التواجد الكثيف لقناديل البحر قد تترتب عنه عدة آثار سلبية على الأنشطة البشرية والاقتصادية، إذ يمكن أن تحدّ لسعاتها من ممارسة الأنشطة الشاطئية والسياحية، كما قد يؤدي تراكمها في شباك الصيد إلى إعاقة عمليات الصيد والتأثير في جودة المصيد.ويمكن للكميات الكبيرة منها أيضاً أن تتسبب فيبمحطات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء الساحلية.