صادقت الجلسة العامة السنوية لجمعية صيانة المدينة، المنعقدة ظهر أمس الأربعاء بقصر بلدية تونس بالقصبة، على التقريرين الأدبي والمالي للجمعية لسنتي 2024 و2025، وذلك باشراف رئيسة الجمعية سماح دلدول وبحضور أعضاء الهيئة المديرة وكافة المنخرطين.كما خصصت الجلسة للنظر في الوضعية الادارية والمالية للجمعية والتداول في عدد من المسائل الأخرى المدرجة بجدول الأعمال، وفق ما تنشره على الصفحة الرسمية لبلدية تونس .ومثلت هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء والتصورات بشأن واقع الجمعية وآفاق تطوير أدائها والبحث في السبل الكفيلة باعادة تنشيطها وتعزيز دورها، بما يمكنها من استعادة اشعاعها ومواصلة رسالتها في المحافظة على الموروث الحضري والمعماري للمدينة والارتقاء بمشهدها العمراني.كما تم التأكيد على أهمية دعم العمل التشاركي وتكثيف المبادرات والأنشطة الهادفة الى صيانة المدينة والمحافظة على خصوصياتها.وللاشارة فان جمعية صيانة المدينة ،هي منظمة تعنى بحماية التراث المعماري والثقافي وصيانة المدينة العتيقة بتونس.