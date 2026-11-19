افتتحت يوم الأربعاء فعاليات الدورة الأولى لصالون الفلاحة والتكنولوجيات المائية «INNOV AGRI-WATER EXPO 2026»، بأحد الفضاءات الترفيهية بزغوان بمبادرة من شركتي «Art Event» و«Top Ten Events»، وبالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحريوجمعت هذه التظاهرة 30 عارضا من المؤسسات، والشركات، والهياكل المختصة في المجالات الفلاحية والمائية والطاقات المتجددة والتمويل، بهدف تبادل الخبرات ،والتعريف بأحدث الابتكارات والتجهيزات ،والحلول التكنولوجية الموجهة لتطوير القطاع الفلاحي كما مثلت هذه الدورة مناسبة للمؤسسات والهياكل العمومية للتعريف بالخدمات المسداة للفلاحين، والامتيازات، والتسهيلات المتاحة للباعثين في المجالوتتنوع المعروضات بين المعدات والمواد المساهمة في إرساء فلاحة مستدامة، وتحسين جودة التربة وتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، إلى جانب أحدث تجهيزات الري والميكنة الفلاحية، فضلا عن حلول تكنولوجية تعتمد الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومات الري والتحكم فيها عن بعد، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين مردودية الإنتاجكما خصص الصالون فضاء لمنتوجات المرأة الريفية، عرضت من خلاله نماذج من المنتوجات المحلية، بما يعكس ثراء المخزون المحلي وتنوعه، وامكانية تثمينه وتحويله إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافةوفي إطار تعزيز الوعي بالممارسات الفلاحية الجيدة، تضمن الصالون فضاء خاصا بترشيد الزراعات، كما برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أياما تحسيسية لفائدة الفلاحين، تتناول عددا من المسائل ذات الصلة بالقطاع، من بينها سلّ الزيتون، وفوائد مادة المرجين وسبل تثمينها، فضلا عن التعريف بمرض اللسان الأزرق وطرق الوقاية منهوأكد والي الجهة، لدى افتتاحه فعاليات صالون الفلاحة، أهمية القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الجهوي خاصة والوطني عموما، ومصدرا للأمن الغذائي ومواطن الشغلوشدد على ضرورة مواكبة التحديات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة، وترشيد استغلال المياه، وتطوير أساليب الإنتاجكما دعا إلى مزيد إحكام التنسيق والتكامل بين الهياكل العمومية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الصالون إلى موعد سنوي قار، يسهم في تثمين المقومات الفلاحية للجهة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار