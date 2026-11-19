أدّى والي الكاف ،وليد كعبية يوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى معتمدية ساقية سيدي يوسف ، وذلك للاطلاع على سير عدد من المشاريع البلدية ومشاريع التزود بالماء الصالح للشراب بعدد من المناطق والتجمعات السكنية ،ومتابعة نسق تقدم الأشغالواستهل الوالي زيارته بمعاينة تهيئة الطريق الرابطة بين قرية سيدي رابح ومعتمدية تاجروين وصولا إلى برج الديوانة ضمن برنامج تدعيم المسالك الريفية، على مسافة 9 كلم، حيث أوصى بضرورة استكمال إجراءات استلام المشروع الوقتي في أقرب الآجال، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيةكما اطلع والي الجهة على مشروع ربط عمادة سيدي رابح وعدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشراب عن طريق البئر العميقة سيدي رابحويتمثل المشروع في مد 93 كم من القنوات ،وبناء خزانين لضخ المياه بسعة 250 متر مكعب،حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 98بالمائةوتم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال القسط الأول من المشروع في أقرب الآجال، وذلك تلبية لاحتياجات متساكني المنطقةوفي إطارمتابعة البنية التحتية العمومية وتحسين الخدمات، وخاصة المتعلقة بالتطهير بمختلف بلديات الجهة، عاين الوالي انتهاء أشغال مشروع تهيئة وصيانة وتوسع طاقة الاستيعاب لمحطة الضخ بكل من حي الملاسين وحي الانطلاق ، بكلفة 200 ألف دينار ، مؤكدا على ضرورة حمايةً المحيط ،والحرص على توفير بيئة سليمة ،ورفع مؤشرات النظافة وجماليةكما عاين مشروع تهيئة سوق الدّواب الممول من قبل برنامج التنمية المندمجة بكلفة قدرها 900 ألف دينار ،حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 60بالماائة ،كما تابع انتهاء أشغال مشروع التنوير بحي الصنوبر،واطلع على مكوناته المتمثلة في تركيز 225 نقطة إنارة مقتصدة للطاقة بكلفة 200 ألف دينارفي إطار تهذيب الأحياء الشعبية المنجز من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمرانيوأفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية أن إدارة البلدية قد استوفت جميع إجراءات الصفقة المتعلقة بأقساط التعبيد والتطهير مع تركيز محطة ضخ إضافية بحي الصنوبر ،مشيرا الى أنه تم تخصيص مبلغ 700 ألف دينار لتحسين السّكن ضمن مكونات المشروع