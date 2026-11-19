افتتح أمس الأربعاء والي قابس ،رضوان نصيبي أشغال ندوة قابس حول التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في منطقة الحديقة الجيولوجية لليونسكو الظاهر التي ينظمها على امتداد يومي 18 و19 نوفمبرالجاري ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع الديوان الوطني للمناجم ،وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائيوتهدف هذه الندوة التي وضعت تحت عنوان " الحديقة الجيولوجية لليونسكو الظاهر : من تثمين التراث الطبيعي والجيولوجي والثقافي الى خلق فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة "، الى تحويل المقومات الطبيعية والجيولوجية والثقافية التي تزخر بها مناطق الحديقة الجيولوجية اليونسكو الظاهر الى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة ،بما يساهم في إحداث مواطن الشغل وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الادماج الاقتصادي والمالي ،لاسيما لفائدة الشباب والنساء والفئات الهشةوجمعت هذه الندوة حوالي 50 مشاركا ومشاركة يمثلون المؤسسات العمومية ،والهياكل الجهوية، والمجلس التوجيهي للحديقة الجيولوجية الظاهر اليونسكو ،وهياكل مساندة الاستثمار والتمويل ،والمنظمات المهنية ،والمجتمع المدني، الى جانب باعثي المشاريع ،وممثلي القطاع الخاص والشباب الباعث للمشاريعوتضمن برنامج الندوة محاور رئيسية تعلقت بالتشغيل، والمبادرة الخاصة،والادماج الاقتصادي ،وبتثمين القطاعات الواعدة والاقتصاد الأخضر، وبالاستثمار والجاذبية الترابية وسيتم بلورة قائمة أولية لفرص الاستثمار، وحصر آليات الدعم والتمويل والتحفيز المتاحة ،وصياغة مقترحات لتعزيز العلامة الترابية للحديقة الجيولوجية الظاهر