انعقدت جلسة عمل قطاعية يوم الاربعاء بمقر ولاية بنزرت خصصت للنظر في الحلول والإجراءات العملية والعاجلة لإعادة توظيف المنشات السياحية غير المستغلة بالمنطقة السياحية القديمة ببنزرت الشماليةوأكد والي الجهة، سالم بن يعقوب أهمية إعادة احياء المؤسسات السياحية الثلاثة المغلقة منذ سنوات بالمنطقة السياحية القديمة ، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول العملية التي من شانها توظيفها سياحيا ،واجتماعيا ،وتنموياودعا في هذا السياق، مصالح المندوبية الجهوية للسياحة للتواصل خلال الأيام المقبلة مع أصحاب المؤسسات السياحية الثلاثة للنظر في السبل الكفيلة بإعادة نشاط تلك الفضاءات السياحية على ان يتم عقد جلسة عمل جهوية في الغرضكما شدد على أهمية تنسيق الجهود بين مصالح البلدية ،والسياحية وديوان التطهير لمعالجة جميع النقاط السوداء في المحيطين الداخلي والخارجي للمؤسسات السياحية، والمحيط العمراني والمهني القريبومن جهة أخرى، تم النظر خلال جلسة العمل في الحلول العملية والإجراءات القانونية التي من شانها تثمين المنطقة السياحية بسيدي سالم الممتدة على مساحة حوالي 23 هك ،وحسن حوكمتها وتوظيفها في المجال