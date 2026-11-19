في إطار متابعة واقع قطاع الشباب وتطوير آليات العمل، انعقد يوم الأربعاء بالمركب الشبابي بهرقلة الاجتماع الإخباري السنوي لقطاع الشباب بولاية سوسة، بإشراف المندوب الجهوي للشباب والرياضة ،خالد البكوشومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض مجهودات الإطارات الشبابية في تنفيذ البرامج والأنشطة، ومتابعة أبرز الإنجازات والمبادراتكما تم التباحث حول سبل تطوير الأداء وتجديد البرمجة الشبابية ،بما يواكب تطلعات الشباب ،والتحولات الراهنة في شتى المجالاتوتم التأكيد أيضا،على أهمية مواصلة العمل البيداغوجي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، والانخراط الفاعل في البرامج الوطنية، مع التشديد على ضرورة التفاني في العمل،والمشاركة في مختلف الأنشطة والتظاهرات الجهوية والوطنية، بما يعزز إشعاع قطاع الشباب بالجهة