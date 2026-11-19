10 أفلام من 8 بلدان في مسابقة "قرطاج السينما الواعدة" ضمن الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية
تضم مسابقة "قرطاج السينما الواعدة"، ضمن الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، عشرة أفلام تمثل تجارب سينمائية شابة من ثمانية بلدان، من بينها تونس التي تشارك بـفيلمين، وفق ما أعلنته إدارة المهرجان.
وتتوزع الأفلام المختارة على تجارب سينمائية من إسبانيا وإيران وألمانيا ومصر وفرنسا ولبنان وإيطاليا والأوروغواي، إلى جانب تونس، وهي أعمال أنجزها طلبة وخريجو عدد من مؤسسات ومدارس السينما.
قائمة الأفلام المشاركة- "الخيبة" لـمارتا مارتين بوينو (إسبانيا)
- "حلو وبارد" لـآيدا علي مددي (إيران وألمانيا)
- "أرض الأحلام" لـعمرو فكري (مصر)
- "محور الفردوس" لـنادية غانم (مصر وفرنسا)
- "جزر" لـمنى هشام (مصر)
- "بالشنابر والعنابر" لـأنطوني عبدو (لبنان)
- "واحدة تلو الأخرى" لـماريان بركات (لبنان وفرنسا)
- "أحمر" لـبيلين باريرو ريوس (إيطاليا والأوروغواي)
تونس بفيلمينوتمثل السينما التونسية في هذه المسابقة بـفيلمين هما:
- "يدور" لـمايا مخلوف
- "كراس العائلة" لـيوسف الغرياني
وهما من إنتاج المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
وتندرج مسابقة "قرطاج السينما الواعدة" ضمن توجه أيام قرطاج السينمائية إلى إتاحة مساحة للتجارب السينمائية الناشئة، والتعريف بـأعمال صناع الأفلام الشبان، وذلك في دورة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس المهرجان.
وتتوزع الأفلام المختارة على تجارب سينمائية من إسبانيا وإيران وألمانيا ومصر وفرنسا ولبنان وإيطاليا والأوروغواي، إلى جانب تونس، وهي أعمال أنجزها طلبة وخريجو عدد من مؤسسات ومدارس السينما.
قائمة الأفلام المشاركة- "الخيبة" لـمارتا مارتين بوينو (إسبانيا)
- "حلو وبارد" لـآيدا علي مددي (إيران وألمانيا)
- "أرض الأحلام" لـعمرو فكري (مصر)
- "محور الفردوس" لـنادية غانم (مصر وفرنسا)
- "جزر" لـمنى هشام (مصر)
- "بالشنابر والعنابر" لـأنطوني عبدو (لبنان)
- "واحدة تلو الأخرى" لـماريان بركات (لبنان وفرنسا)
- "أحمر" لـبيلين باريرو ريوس (إيطاليا والأوروغواي)
تونس بفيلمينوتمثل السينما التونسية في هذه المسابقة بـفيلمين هما:
- "يدور" لـمايا مخلوف
- "كراس العائلة" لـيوسف الغرياني
وهما من إنتاج المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
وتندرج مسابقة "قرطاج السينما الواعدة" ضمن توجه أيام قرطاج السينمائية إلى إتاحة مساحة للتجارب السينمائية الناشئة، والتعريف بـأعمال صناع الأفلام الشبان، وذلك في دورة تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس المهرجان.
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