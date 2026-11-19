البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابية



1429 ميدالية دولية



إعادة بناء القاعدة الفنية لكرة القدم



الجامعة التونسية لكرة القدم



67,18 بالمائة للرياضات الفردية



70,598 مليون دينار لرياضة النخبة



المشاريع التنموية



دعم الجمعيات الرياضية



أكد، في رده على تساؤلات أعضاءخلالالمتعلقة بمناقشةمن مشروع، أنيحتلفي مختلفوأشار إلى أنتُعتبروالمصادق عليها منلضبط، لإرساءفيوبيّن أنشرعت بالشراكة معفي تنفيذيهدف إلى ترسيخفي، حيث انطلقتيومفي تنفيذ، بمساهمةكما تواصلتنفيذبالشراكة مع، حيث تمإلى موفىوبخصوص، أفاد أنّه على مستوى، واصلتالمحافظة علىفي، حيث تحصلتإلى حدودعلى، منهاوفي المقابل، أشار إلىعلى مستوى، ومن بينها، مؤكداً أنالتي تعيشهااليوم، بل هيامتدت لـوتجسيماً لهذا، قالإنّه تمّ اتخاذ جملة من، من بينها، كما تمّ الشروع فعلياً فيمن خلال، إلى جانب إطلاق العمل بـفيأما في ما يتعلق بـ، فأبرز أنّهوأفرزهوصادقت عليه، مشيراً إلى أنّتواصللـعلى غرار بقية، وتمارس، ولن تتردد في اتخاذ كلاللازمة كلما ثبت وجودوبخصوص، بيّن أنّاتجهت إلى مزيد، ويتجلى ذلك في أنّ أكثر منالممنوحة لـكانت لفائدة، بنسبةمن مجموع، مقابلفقط لـوفي مجال، أفاد أنّه تملـبعنوانبقيمةوأما على مستوى، فقد أشار إلى أنّعملت علىبنسبةلتبلغسنة، مقابلسنة، باعتبار أنّ سنةتمثلوفي ما يتعلق بـ، أكدأنّ هناكتتصدر، من أبرزها:وفي موضوع، أفاد أنّتتجه إلى إقرار جملة من، من أبرزهالفائدة، والنظر فيلفائدة