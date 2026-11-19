وزير الشباب والرياضة: الاهتمام بالشباب يحتل الأولوية في مختلف السياسات العمومية
أكد الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة، في رده على تساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة مهمة وزارة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الاهتمام بالشباب يحتل الأولوية في مختلف السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 تُعتبر المرجعية الجامعة والمصادق عليها من الدولة لضبط تدخلات مختلف الوزارات والهياكل، لإرساء بيئة تعزز مشاركة الشباب في الشأن العام وتدعّم الإحاطة به.
البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابيةوبيّن أن الوزارة شرعت بالشراكة مع وزارة التربية في تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ترسيخ أنماط العيش السليم في الوسط الشبابي التلمذي، حيث انطلقت وزارة الشباب والرياضة يوم 24 أكتوبر 2026 في تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابية التلمذية في مكافحة المخدرات، بمساهمة وزارة الداخلية والصحة ووزارة الشؤون الدينية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، حيث تم تمويل حوالي 160 مبادرة شبابية إلى موفى 2026.
1429 ميدالية دوليةوبخصوص قطاع الرياضة، أفاد أنّه على مستوى النتائج، واصلت الرياضات الفردية المحافظة على تشريف تونس في المحافل الدولية، حيث تحصلت الرياضة التونسية إلى حدود 11 نوفمبر 2026 على 1429 ميدالية دولية، منها 421 ذهبية و531 فضية و477 برونزية.
وفي المقابل، أشار إلى تراجع النتائج الرياضية على مستوى الرياضات الجماعية، ومن بينها كرة القدم، مؤكداً أن الوضعية التي تعيشها كرة القدم التونسية اليوم ليست وليدة هذه المرحلة، بل هي حصيلة تراكمات امتدت لـأكثر من عقدين من الزمن.
إعادة بناء القاعدة الفنية لكرة القدموتجسيماً لهذا التوجه، قال الوزير إنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية، من بينها تعيين مدير وطني، كما تمّ الشروع فعلياً في إعادة بناء القاعدة الفنية لكرة القدم التونسية من خلال إعادة إحياء مركز تكوين الشبان ببرج السدرية، إلى جانب إطلاق العمل بـسبعة مراكز جهوية لإعداد وتكوين النخبة في كرة القدم.
الجامعة التونسية لكرة القدمأما في ما يتعلق بـالجامعة التونسية لكرة القدم، فأبرز أنّ المكتب الجامعي الحالي هو مكتب منتخب أفرزه صندوق الاقتراع وصادقت عليه الجمعيات الرياضية، مشيراً إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة تواصل متابعة الوضعية الإدارية والمالية لـلجامعة على غرار بقية الجامعات الرياضية، وتمارس صلاحياتها الرقابية، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت وجود تقصير أو إخلالات.
67,18 بالمائة للرياضات الفرديةوبخصوص دعم الرياضات الفردية والرياضات النسائية ورياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، بيّن أنّ الوزارة اتجهت إلى مزيد دعم هذه الرياضات، ويتجلى ذلك في أنّ أكثر من ثلثي الاعتمادات الممنوحة لـلجامعات الرياضية كانت لفائدة الرياضات الفردية، بنسبة 67,18 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مقابل 26,85 بالمائة فقط لـلرياضات الجماعية.
وفي مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد أنّه تم تخصيص اعتمادات لـرياضيي النخبة بعنوان الإعداد البارالمبي بقيمة 1,8 مليون دينار.
70,598 مليون دينار لرياضة النخبةوأما على مستوى رياضة النخبة، فقد أشار إلى أنّ الوزارة عملت على الترفيع في ميزانية التدخلات بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 70,598 مليون دينار سنة 2027، مقابل 56,340 مليون دينار سنة 2026، باعتبار أنّ سنة 2027 تمثل سنة ما قبل الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
المشاريع التنمويةوفي ما يتعلق بـالمشاريع التنموية، أكد الوزير أنّ هناك عدة مشاريع تتصدر أولويات الوزارة، من أبرزها:
- إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه
- مواصلة تهيئة وتأهيل الملعب الأولمبي بسوسة
- تأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير
- الانطلاق في الدراسات الفنية المتعلقة بتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
دعم الجمعيات الرياضيةوفي موضوع دعم الجمعيات الرياضية، أفاد أنّ الوزارة تتجه إلى إقرار جملة من الإجراءات الإصلاحية، من أبرزها إعادة العمل بآليات عقود الأهداف لفائدة الجمعيات الرياضية، والنظر في تخصيص اعتمادات مالية قارة لفائدة الجمعيات الصغرى.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 تُعتبر المرجعية الجامعة والمصادق عليها من الدولة لضبط تدخلات مختلف الوزارات والهياكل، لإرساء بيئة تعزز مشاركة الشباب في الشأن العام وتدعّم الإحاطة به.
البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابيةوبيّن أن الوزارة شرعت بالشراكة مع وزارة التربية في تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ترسيخ أنماط العيش السليم في الوسط الشبابي التلمذي، حيث انطلقت وزارة الشباب والرياضة يوم 24 أكتوبر 2026 في تنفيذ البرنامج الوطني لتدريب القيادات الشبابية التلمذية في مكافحة المخدرات، بمساهمة وزارة الداخلية والصحة ووزارة الشؤون الدينية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، حيث تم تمويل حوالي 160 مبادرة شبابية إلى موفى 2026.
1429 ميدالية دوليةوبخصوص قطاع الرياضة، أفاد أنّه على مستوى النتائج، واصلت الرياضات الفردية المحافظة على تشريف تونس في المحافل الدولية، حيث تحصلت الرياضة التونسية إلى حدود 11 نوفمبر 2026 على 1429 ميدالية دولية، منها 421 ذهبية و531 فضية و477 برونزية.
وفي المقابل، أشار إلى تراجع النتائج الرياضية على مستوى الرياضات الجماعية، ومن بينها كرة القدم، مؤكداً أن الوضعية التي تعيشها كرة القدم التونسية اليوم ليست وليدة هذه المرحلة، بل هي حصيلة تراكمات امتدت لـأكثر من عقدين من الزمن.
إعادة بناء القاعدة الفنية لكرة القدموتجسيماً لهذا التوجه، قال الوزير إنّه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية، من بينها تعيين مدير وطني، كما تمّ الشروع فعلياً في إعادة بناء القاعدة الفنية لكرة القدم التونسية من خلال إعادة إحياء مركز تكوين الشبان ببرج السدرية، إلى جانب إطلاق العمل بـسبعة مراكز جهوية لإعداد وتكوين النخبة في كرة القدم.
الجامعة التونسية لكرة القدمأما في ما يتعلق بـالجامعة التونسية لكرة القدم، فأبرز أنّ المكتب الجامعي الحالي هو مكتب منتخب أفرزه صندوق الاقتراع وصادقت عليه الجمعيات الرياضية، مشيراً إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة تواصل متابعة الوضعية الإدارية والمالية لـلجامعة على غرار بقية الجامعات الرياضية، وتمارس صلاحياتها الرقابية، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت وجود تقصير أو إخلالات.
67,18 بالمائة للرياضات الفرديةوبخصوص دعم الرياضات الفردية والرياضات النسائية ورياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، بيّن أنّ الوزارة اتجهت إلى مزيد دعم هذه الرياضات، ويتجلى ذلك في أنّ أكثر من ثلثي الاعتمادات الممنوحة لـلجامعات الرياضية كانت لفائدة الرياضات الفردية، بنسبة 67,18 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مقابل 26,85 بالمائة فقط لـلرياضات الجماعية.
وفي مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد أنّه تم تخصيص اعتمادات لـرياضيي النخبة بعنوان الإعداد البارالمبي بقيمة 1,8 مليون دينار.
70,598 مليون دينار لرياضة النخبةوأما على مستوى رياضة النخبة، فقد أشار إلى أنّ الوزارة عملت على الترفيع في ميزانية التدخلات بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 70,598 مليون دينار سنة 2027، مقابل 56,340 مليون دينار سنة 2026، باعتبار أنّ سنة 2027 تمثل سنة ما قبل الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
المشاريع التنمويةوفي ما يتعلق بـالمشاريع التنموية، أكد الوزير أنّ هناك عدة مشاريع تتصدر أولويات الوزارة، من أبرزها:
- إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه
- مواصلة تهيئة وتأهيل الملعب الأولمبي بسوسة
- تأهيل المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير
- الانطلاق في الدراسات الفنية المتعلقة بتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة
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