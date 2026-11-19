"الطاقة الدولية": السوق العالمية فقدت 2,8 مليار برميل من النفط بسبب أزمة الشرق الأوسط
أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط أدى إلى فقدان السوق العالمية نحو 2,8 مليار برميل من النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026" أن اضطرابات الإمداد عبر مضيق هرمز خلال عام 2026 شكّلت أكبر صدمة للطاقة العالمية استمرت حتى نوفمبر.
وأضافت أن الفاقد شمل نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من منطقة الخليج، وأن منظومة الطاقة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود أمام هذه الخسائر، لكن استنفاد آليات الحماية الأخرى أدى إلى أعباء متزايدة على المستهلكين، لا سيما ارتفاع الأسعار.
تقلبات صادرات الخليجوأشارت إلى أن صادرات الخليج شهدت تقلبات منذ بداية النزاع تبعاً لـلتغيرات في الوضع الأمني، فيما تفاقمت تداعيات الأزمة بفعل المخاطر المرتبطة بـعبور البحر الأحمر وأزمة أوكرانيا.
وأكد التقرير أن إمدادات الديزل، الذي يمثل ركيزة للاقتصاد العالمي، تعرضت لـضغوط استثنائية حيث تجاوزت أسعاره 200 دولار للبرميل.
تراجع الطلب على الغاز بـ1,5 بالمائةوتوقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1,5 بالمائة خلال عام 2026، بما يعادل نحو 65 مليار متر مكعب، فيما انخفضت الإمدادات العالمية في ذروة الأزمة 320 مليون متر مكعب يومياً.
أول انخفاض سنوي منذ 2020كما توقعت تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,7 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، في أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، مشيرة إلى أن اضطرابات الإمدادات أدت في ذروة الأزمة إلى انخفاض المعروض العالمي بمقدار 16 مليون برميل يومياً.
3 سنوات لإعادة تأهيل مجمع رأس لفانوقدرت الوكالة أن إعادة تأهيل مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر، أكبر مركز لإنتاج الغاز المسال في العالم، ستستغرق نحو 3 سنوات، بعد تضرر منشآت في المنطقة، ما أدى إلى خروج طاقات إنتاجية تتجاوز 17 مليار متر مكعب سنوياً من الخدمة.
ولفتت إلى أن تداعيات الأزمة على صادرات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج كانت أشد من تأثيرها على النفط، نظراً لعدم وجود مسارات بديلة لنقل الغاز المسال إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضيق هرمز.
وأوضحت الوكالة في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026" أن اضطرابات الإمداد عبر مضيق هرمز خلال عام 2026 شكّلت أكبر صدمة للطاقة العالمية استمرت حتى نوفمبر.
وأضافت أن الفاقد شمل نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز من منطقة الخليج، وأن منظومة الطاقة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود أمام هذه الخسائر، لكن استنفاد آليات الحماية الأخرى أدى إلى أعباء متزايدة على المستهلكين، لا سيما ارتفاع الأسعار.
تقلبات صادرات الخليجوأشارت إلى أن صادرات الخليج شهدت تقلبات منذ بداية النزاع تبعاً لـلتغيرات في الوضع الأمني، فيما تفاقمت تداعيات الأزمة بفعل المخاطر المرتبطة بـعبور البحر الأحمر وأزمة أوكرانيا.
وأكد التقرير أن إمدادات الديزل، الذي يمثل ركيزة للاقتصاد العالمي، تعرضت لـضغوط استثنائية حيث تجاوزت أسعاره 200 دولار للبرميل.
تراجع الطلب على الغاز بـ1,5 بالمائةوتوقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1,5 بالمائة خلال عام 2026، بما يعادل نحو 65 مليار متر مكعب، فيما انخفضت الإمدادات العالمية في ذروة الأزمة 320 مليون متر مكعب يومياً.
أول انخفاض سنوي منذ 2020كما توقعت تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,7 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، في أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، مشيرة إلى أن اضطرابات الإمدادات أدت في ذروة الأزمة إلى انخفاض المعروض العالمي بمقدار 16 مليون برميل يومياً.
3 سنوات لإعادة تأهيل مجمع رأس لفانوقدرت الوكالة أن إعادة تأهيل مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر، أكبر مركز لإنتاج الغاز المسال في العالم، ستستغرق نحو 3 سنوات، بعد تضرر منشآت في المنطقة، ما أدى إلى خروج طاقات إنتاجية تتجاوز 17 مليار متر مكعب سنوياً من الخدمة.
ولفتت إلى أن تداعيات الأزمة على صادرات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج كانت أشد من تأثيرها على النفط، نظراً لعدم وجود مسارات بديلة لنقل الغاز المسال إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضيق هرمز.
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