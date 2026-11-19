تقلبات صادرات الخليج



تراجع الطلب على الغاز بـ1,5 بالمائة



أول انخفاض سنوي منذ 2020



3 سنوات لإعادة تأهيل مجمع رأس لفان



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