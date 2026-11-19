حملة إعلامية وورشات توعوية



"اليقظة متواصلة"



استراتيجية الذكاء الاصطناعي



أفاد، فجربـ، أنلتوفيرلفائدةفي تونس، بمقتضىصادر عنخلالالماضي، يُلزمبتوفير هذهوشدّد، رداً على تدخلات النواب خلاللـالمخصصة لمناقشةللسنة القادمة، على أنفيتمثلضمن، مشيراً إلى أنفي هذا المجال يتم بالتنسيق مع عدد من، من بينهاوأضاف أنالمتخذة لا تقتصر على توفير، بل تشمل أيضاً إعدادللتعريف بـالتي يمكن أن يتعرض لهاعند استخدام، إلى جانب تنظيمداخلبالتعاون معوأكدأنيظلفيمن، مشدداً على ضرورة تعزيزبكيفية متابعة استعماللـوفي ما يتعلق بـ، أشارإلى أن، شأنها شأن بقية، تتعرض لـ، مؤكداً أنتعمل علىلرصد هذهوأضاف أنلا تقتصر على سنوتوفير، بل تستوجب أيضاً نشرلـوبخصوص، أفادبأنفي هذا المجال تمت، وأنشرعت في، مع العمل على الاستفادة منالمتاحة.وأكد أهمية مراعاةفي تطوير، والعمل على توفيريعكس