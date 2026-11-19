وزير تكنولوجيات الاتصال: العمل متواصل لتوفير آليات الرقابة الأبوية مجاناً لمستخدمي الاتصالات والإنترنت
أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، فجر الخميس بـقصر باردو، أن العمل متواصل لتوفير آليات الرقابة الأبوية مجاناً لفائدة مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت في تونس، بمقتضى قرار صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات خلال شهر جوان الماضي، يُلزم مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بتوفير هذه الآليات.
وشدّد الوزير، رداً على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال للسنة القادمة، على أن حماية الأسرة والطفل في الفضاء الرقمي تمثل أولوية ضمن برامج الوزارة، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المعنية، من بينها وزارات العدل والأسرة والمرأة والداخلية والشباب والرياضة.
حملة إعلامية وورشات توعويةوأضاف أن الإجراءات المتخذة لا تقتصر على توفير الحلول التقنية، بل تشمل أيضاً إعداد حملة إعلامية وتوعوية واسعة للتعريف بـلمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال عند استخدام الإنترنت، إلى جانب تنظيم ورشات توعوية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع وزارة التربية.
وأكد الهميسي أن دور الأولياء يظل أساسياً في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشدداً على ضرورة تعزيز وعيهم بكيفية متابعة استعمال أبنائهم لـلأجهزة الإلكترونية والإنترنت.
"اليقظة متواصلة"وفي ما يتعلق بـالأمن السيبرني، أشار الوزير إلى أن تونس، شأنها شأن بقية دول العالم، تتعرض لـهجمات ومحاولات اختراق رقمية، مؤكداً أن فرق الاختصاص تعمل على مدار الساعة لرصد هذه التهديدات.
وأضاف أن حماية المعطيات الشخصية لا تقتصر على سن القوانين وتوفير التطبيقات والآليات التقنية، بل تستوجب أيضاً نشر ثقافة الاستخدام الآمن لـلفضاء الرقمي.
استراتيجية الذكاء الاصطناعيوبخصوص الذكاء الاصطناعي، أفاد الهميسي بأن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تمت المصادقة عليها، وأن تونس شرعت في تنفيذها، مع العمل على الاستفادة من الكفاءات والإمكانيات الوطنية المتاحة.
وأكد أهمية مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية والاجتماعية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على توفير محتوى معرفي موثوق يعكس التاريخ والثقافة والقيم المجتمعية التونسية.
وشدّد الوزير، رداً على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال للسنة القادمة، على أن حماية الأسرة والطفل في الفضاء الرقمي تمثل أولوية ضمن برامج الوزارة، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال يتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المعنية، من بينها وزارات العدل والأسرة والمرأة والداخلية والشباب والرياضة.
حملة إعلامية وورشات توعويةوأضاف أن الإجراءات المتخذة لا تقتصر على توفير الحلول التقنية، بل تشمل أيضاً إعداد حملة إعلامية وتوعوية واسعة للتعريف بـلمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال عند استخدام الإنترنت، إلى جانب تنظيم ورشات توعوية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع وزارة التربية.
وأكد الهميسي أن دور الأولياء يظل أساسياً في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشدداً على ضرورة تعزيز وعيهم بكيفية متابعة استعمال أبنائهم لـلأجهزة الإلكترونية والإنترنت.
"اليقظة متواصلة"وفي ما يتعلق بـالأمن السيبرني، أشار الوزير إلى أن تونس، شأنها شأن بقية دول العالم، تتعرض لـهجمات ومحاولات اختراق رقمية، مؤكداً أن فرق الاختصاص تعمل على مدار الساعة لرصد هذه التهديدات.
وأضاف أن حماية المعطيات الشخصية لا تقتصر على سن القوانين وتوفير التطبيقات والآليات التقنية، بل تستوجب أيضاً نشر ثقافة الاستخدام الآمن لـلفضاء الرقمي.
استراتيجية الذكاء الاصطناعيوبخصوص الذكاء الاصطناعي، أفاد الهميسي بأن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تمت المصادقة عليها، وأن تونس شرعت في تنفيذها، مع العمل على الاستفادة من الكفاءات والإمكانيات الوطنية المتاحة.
وأكد أهمية مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية والاجتماعية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على توفير محتوى معرفي موثوق يعكس التاريخ والثقافة والقيم المجتمعية التونسية.
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