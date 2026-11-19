صعوبات في المناطق الحدودية والجبلية



التخلي عن الشبكة النحاسية قبل ديسمبر 2027



جودة الخدمات والعقوبات



المؤسسات الناشئة: الإبقاء على أكثر من 160 علامة من إجمالي 1400 علامة أُسندت منذ 2018



خطوط تمويل جديدة



مشروع "Startup Act"



وفّرتاعتمادات بقيمةمنلتوسيعبـ، التي لا تشملهالـ، وفق ما أفاد به، فجربـوأوضح في رده على تدخلات النواب فيلـالمخصصة لمناقشةأنالمتعلق بـتم إبرامه مع، وأنشرعوا فيبـبعد تجاوز بعضالمرتبطة بـويندرج، وفق، في إطاربينوتحسين، خاصة فيالتي لا تشملهالـوأشار إلى أنأصبحت ممكنة باستعمال، غير أنلا تزال قائمة فيالتي تتوزع فيها، فضلاً عنالتي يصعب إيصالأوإليها.وفي هذا السياق، أكدأنتعمل بالتنسيق مععلى إدخال، من بينها، باعتبارهيمكن أن يساعد على توفيربـكما لفت إلى أنيتضمنلإعفاء بعضمنوبخصوص، أفادبأنيتمثل فيقبلوتعويضها تدريجياً بـ، مؤكداً أن تنفيذ هذايتطلبلإنجازعلى امتدادوأضاف أنعلى مستوىتجاوزت، معتبراً أنالتي لا تزال خارجتمثلوفي ما يتعلق بـ، أكدأنتتابعان مدى احتراملـ، من خلاللـ، مع إمكانية تسليطعند تسجيلدونفي– أسفرت عمليةنحوتم إسنادها منذ سنةعن، بعدمنالتي لم تفِ بـأو لم تواصل، وفق ما أفاد به، فجربـوأوضحخلالأنقامت بـلـبهدف الوقوف على مدى احتراملـ، مشيراً إلى أن هذهتندرج في إطاروتحسينوأظهر، وفق، وجودتواجه، خاصة في ما يتعلق بـوفي هذا السياق، أشار إلى أنيتضمنتتعلق بـلفائدة، لمساعدتها على تأمينالضروري لـوبيّن أنتعمل، بالتنسيق مع، ولا سيما، على تحسينالمتاحة.كما أفاد بأنتعمل على إعداد مشروع، إلى جانبلـ، بهدف تيسيرفيوإيجادللتعامل معها.وأوضح أن هذهتشمل تمكينمنمع، فضلاً عن إرساءتتيح لـتقديملـبمبادرة منها، دون انتظار إعلانها عنمسبق.